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Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu

25.07.2021 13:49
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti kapsamında düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak Belediyesi damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti kapsamında düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak Belediyesi damga vurdu.

Ziyaret kapsamında Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Konya, Trabzon belediye başkanları ile Mamak Belediyesi'nin açmış olduğu standı ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, standın ilgi odağı olduğunu kaydederek, standı ziyaret eden belediye başkanlarına da teşekkür etti.

Mamak Belediyesi olarak organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Köse, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali sebebiyle kurduğumuz Mamak Belediyesi standımızda değerli belediye başkanlarımızı ve Kıbrıslı kardeşlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Böylesine özel ve önemli bir festivalde Mamak'ımızın bulunması bizler için onurdur. Açılan standımızda yöresel ürünlerimiz yanı sıra, ilçemizin de etkin bir tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Mamak Kadın Kooperatifi üyesi ablalarımızın el emeği ürünlerinin yanı sıra güzel Mamak'ımızda belediye olarak ürettiğimiz el emeğinden organik ürünlere ve yöresel tatlara kadar birçok ürün yer aldı. Güzel Mamak'ımızı tanıttığımız, hizmetlerimizi anlattığımız standımızda ilgiyi görmek bizi de ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Başkan Köse, "Türkiye Belediyeler Birliği olarak ziyaret ederek birlikte yapacağımız projelerimizi değerlendirdik. Kıbrıslı Soydaşlarımızla daha yakın kültürel ve sosyal diyaloglar kurmak ve iş birliklerimizi artırmak için çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler de kardeşlerimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi Kıbrıs davasının sahibi yavru vatanıyla, anavatanıyla büyük Türk milletinin tamamıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimiz gazilerimizdir. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.

Mamak'ın lavantalarına büyük ilgi

Zengin mutfağından sayısız lezzetin bulunduğu stantta en çok ilgiyi Mamak Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nden elde edilen ürünler gördü. Kolonyadan, sabuna, lavanta buketinden, lavantalı el işlemelerinin yer aldığı ürünlere stantları gezen vatandaşlar ilgi gösterdi. Festivalde Türkiye'den Kahramanmaraş dondurması, pekmez sucuğu, Trabzon'un fındık ezmesi, Konya'nın etki ekmeği, Gaziantep'in baklavası gibi lezzetler de yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin yoğun Kıbrıs temasları

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği heyeti ile Ankara'yı temsilen KKTC'ye gelen Başkan Köse, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında, Girne Belediyesi'ni ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Belediyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Belediyeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında, 11 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan protokolün ardından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. TBB heyeti ardından Lefkoşa Belediyesi'ne, Girne Belediyesi'ne ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'a ziyaret gerçekleştirdi. Heyet daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları kapsamında KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Geçit Törenine katıldı ve ardından dönüş yolunda Kıbrıs Gazileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına eşlik eden heyet, bayram namazını Hala Sultan Camii'nde eda ederek ziyaretini tamamladı. - ANKARA

Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu
Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu

Recep Tayyip Erdoğan, Mamak Belediyesi, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu - Son Dakika


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