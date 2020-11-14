Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane" - Son Dakika

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane"

14.11.2020 12:22

- Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane" Elit Master Lig Sonbahar Master Cup hakkında konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Elit Master Lig organizatörlerine çok teşekkür ediyorum.

- Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane"

ANTALYA - Elit Master Lig Sonbahar Master Cup hakkında konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Elit Master Lig organizatörlerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adı gibi elit bir lig. Biz de iddialı bir şekilde 3 yıldır geliyoruz. Ama her şeyden önce söyleyeceğimiz şu; futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane" dedi.

Elit Master Lig Sonbahar Master Cup, Türkiye genelinden 18 takımın katılımıyla ekim ayı içerisinde Antalya'da düzenlendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvaya Maçka Belediyesi Veteranlar, Osmaniye 7 Ocak Masterlar, Karma Takım, Eruh Masterlar, Ağrı Veteranlar, Fenerbahçe Masterlar, Hendek Belediyesi Veteranlar, Mardin Dunaysır Veteranlar, Bakırköy Çamlık Masterlar, Kalkedon Masterlar, Muş Masterlar, Dinamo Tonya, Golden Masterlar, Kızıltepe Masterana, Uzunköprü Veteranlar, Adıyaman Karma, Beşiktaş Masterlar ve Falcon Masterlar katılım gösterdi.

Yarı final oynama başarısı gösteren Maçka Belediyesi Veteranlar'da top koşturan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da İhlas Haber Ajansı'na turnuva hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Koçhan, "Öncelikle ben Elit Master Lig organizatörlerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adı gibi elit bir lig. Biz 3 yıldır hemen hemen bu tarz turnuvalara katılıyoruz. Ama her zaman takımlarıyla, yöneticileriyle nezaketten uzaklaşmayan çok kaliteli bir lig. Aynı zamanda biz bölgeler arası ligde de oynuyoruz. Aynı kalite ve dostluk orada da devam ediyor. Bu anlamda tüm organizasyonu tebrik ediyorum. Gerçekten bizim mutluluk duyarak, severek, gönülden katıldığımız bir lig. Futbol kalitesine geldiğimizde; burada daha önce de organizasyonlar oldu, izledik. Bu kadar kaliteli bir organizasyona şahsım ve takımım olarak rastlamadık. Trabzonlular hep iddialı olur biliyorsunuz. Maçka da Trabzon'da önemli bir ilçe. Biz iddialı bir şekilde 3 yıldır geliyoruz. Bizim bir sloganımız vardı; 'Şampiyon olmak önemli değil, şampiyon kalmak önemli'. Buraya şampiyon kalmaya geldik. Ama her şeyden önce söyleyeceğimiz şu; futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane. Onun için futbol bahane, dostluk şahane diyorum" ifadelerini kullandı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane

Koray Koçhan, Sonbahar, Futbol, Maçka, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: 'Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı         
09:23
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 12:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei