Maçlardan Konserlere, Etkinliklerin POS Talebi İş Fikri Oldu; 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Temassız Alışveriş Event+’la Yapıldı

Pluspay’in geliştirdiği inovatif Event+ sistemi ile fiziksel olarak POS cihazlarının kiralanmasının yanı sıra arka planda bu yoğun işlem trafiğinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanıyor. Event+, 16 Mayıs’ta House of Japan’ın düzenlediği Küçük Asya Karnavalı ile 19/20 Mayıs 2026 günlerinde tüm yabancı taraftarlarca alışverişi yapılan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali’nde tercih edildi.

Dijital ödeme ihtiyacı, hayatın her alanında karşımıza çıkarken aslında arka planda akışın devamını sağlayan yenilikçi teknolojik süreçler var. Özellikle festival, konser, fuar, açık alan etkinlikleri ve eğlence mekânları gibi binlerce kişinin bir araya geldiği zamanlarda, insanların dijital konforunu devam ettirmek zorlaşıyor. Türkiye fintech sektörü de pratik zekasını ve bilgi birikimini bu ihtiyaçların çözümünde çok iyi kullanıyor. Son olarak tahsilat ve ödeme süreçlerinde işletmelere özel; ‘tailored’, güvenli ve hızlı çözümler sunan Pluspay, Event+ ile büyük organizasyonların ödeme altyapısına yenilikçi bir çözüm getirdi. Yeni Bir İş Modelinin Öncüsü Olduk Pluspay CEO’su Girayhan Koç ve Pluspay Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Erdem, yerli ve uluslararası etkinlikler için çok fazla POS kiralama talebi gelince bu ihtiyacı inovatif bir şekilde çözen Event+’ı geliştirdiklerini anlattılar.

Sektör için yeni bir iş modeli

Pluspay CEO’su Girayhan Koç, “Binlerce kişinin buluştuğu festival, konser, fuar, açık alan etkinlikleri ve eğlence mekânlarının kısa dönemli yüksek yoğunluklu POS ihtiyacını karşılamak için geliştirdiğimiz bu sistem ile sektörde de yeni bir iş modelinin doğmasını sağlamış olduk. Bazı şeylerin yokluğunda anlaşılması gibi aslında bu tür yerlerde dijital devamlılığı sağlamak arka planda güçlü bir sistem gerektiriyor" dedi.

Paycell İş Birliği Güç Veriyor

Paycell ile olan iş birliklerinin gücüyle tüm bu yoğun işlem trafiğini güvenli ve hızlı bir şekilde yönetmeyi başardıklarını vurgulayan Girayhan Koç, “İşletmelere yönelik ‘tailored’ yaklaşımımız, yaşamın sosyal alanında da dijital konforu devam ettiren bir çözüme kavuşturmamızı sağlıyor. Fiziksel POS cihazlarının kısa süreli kiralanmasının ötesine geçen sistem, arka planda yoğun işlem trafiğinin kesintisiz ve hızlı şekilde yönetilmesini sağlayarak organizasyonların operasyonel yükünü azaltıyor” şeklinde konuştu.

Japon Festivalinden UEFA Finali’ne

Event+ sisteminin sağladığı başarıyla, uluslararası düzeyde de talep görmeye başladığına dikkat çeken Koç, “16 Mayıs’ta House of Japan tarafından Kemer Country’de düzenlenen Küçük Asya Karnavalı ile 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali organizasyonunda da bizim sistemimiz kullanıldı. Bu sadece Pluspay için değil, Türkiye fintech sektörü için de önemli bir başarıdır. Etkinlik ekonomisinin olduğu her yere Türkiye imzası atmak için yeni bir yol aynı zamanda… Bu aynı zamanda teknoloji ihracı için de iyi bir iş fikri… Bunun gibi öne çıkan yenilikçi projelerimizle dünyaya da açılabiliriz. Emeği geçen tüm ekibi kutluyorum” dedi. Etkinlik Ekonomisinin Can Damarı Event+’ın aslında etkinlik ekonomisinin can damarı olduğunu belirten Koç, “Organizasyonun büyüklüğüne göre yüzlerce POS cihazı kısa süre içerisinde kurulabiliyor ve etkinlik boyunca merkezi bir altyapı üzerinden yönetilebiliyor. Sistem aynı zamanda organizasyon sahiplerine operasyonel kolaylık sağlarken, ziyaretçilere de hızlı ödeme deneyimi sunuyor. Özellikle yoğun saatlerde oluşabilecek ödeme kuyruklarının azaltılması, etkinlik deneyimini doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Event+ sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor

Pluspay Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Erdem ise projenin sektörel etkisine değinerek, " Etkinlik ekonomisinin büyümesiyle birlikte, kısa dönemli finansal teknoloji çözümleri de yeni bir uzmanlık alanına dönüşüyor. Geliştirdiğimiz Event+ modeli, geleneksel ödeme yöntemlerinin ötesine geçerek tamamen etkinlik dinamiklerine göre esneyebilen yapısıyla sektörde çok önemli bir boşluğu dolduruyor ve geleceğe yönelik vizyonumuzu gösteriyor. Sektör temsilcileri de önümüzdeki dönemde özellikle spor organizasyonları, büyük konserler ve uluslararası etkinliklerde mobil ve ölçeklenebilir ödeme sistemlerine olan talebin daha da artacağını öngörüyor. Pluspay’in geliştirdiği Event+ sistemi de bu dönüşümün Türkiye’deki dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor” şeklinde konuştu. Atyapının sağlamlığına dikkat çeken Erdem, "Sistemimizin en büyük avantajı, binlerce anlık işlemi hiçbir donma veya kesinti yaşatmadan, en üst düzey güvenlik standartlarında eritebilmesi” dedi.