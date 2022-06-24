Mahmut Ustaosmanoğlu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na Defnedildi - Son Dakika
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Mahmut Ustaosmanoğlu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na Defnedildi

24.06.2022 17:10

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitiren İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri’nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz” dedi. Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cemaatin yeni liderinin Hasan Kılıç olacağını söyledi.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitiren İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri'nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz" dedi. Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cemaatin yeni liderinin Hasan Kılıç olacağını söyledi.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören dolayısıyla Fatih Camii'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Cemaatten yapılan duyuru nedeniyle kadınların katılmadığı cenaze törenine Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

CENAZE NAMAZINI, OĞLU AHMET USTAOSMANOĞLU KILDIRDI

Cuma namazını ardından cenaze namazını, Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ustaosmanoğlu için dua etti. Cenaze namazı için gelenler camiye sığmayınca ara sokaklarda da namaz kılındı.

"SON DÖNEMLERİNDE GERÇEKTEN ÇOK ÇİLE ÇEKTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazede cemaate seslendi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuzselim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri'nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile inşallah komşu kılsın. Bu tezkiyenin ardından daha farklı konuşmaya gerek yok. Tekrar ruhu için tekrar El-Fatiha."

Cenaze namazının ardından Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutu omuzlar üstünde cenaze aracına taşındı. Cenaze aracı, izdiham nedeniyle camiden güçlükle çıkabildi. Kalabalık nedeniyle, cenaze planlandığı gibi Fevzipaşa Cadde'si yerine Vatan Caddesi'nden Edirnekapı'ya götürüldü. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

MAHMUT USTAOSMANLOĞLU'NUN YERİNE HASAN KILIÇ GEÇECEK

Bu arada, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin Hasan Kılıç olacağını söyledi.

YORUMLAR
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Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak Son dakika haber: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cenazesi Yarın, Fatih Camisi'nden Kaldırılacak Son dakika haber: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cenazesi Yarın, Fatih Camisi'nden Kaldırılacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahmut Ustaosmanoğlu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Ustaosmanoğlu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na Defnedildi - Son Dakika
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