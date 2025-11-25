Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Haberin Videosunu İzleyin
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
25.11.2025 17:20  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Haber Videosu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hamile eşi Beste Kızılay'ı başından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Alican Kızılay, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada olayın "kazayla gerçekleştiğini" öne süren Kızılay, silahını temizlemek istediği sırada tabancanın kontrolsüz bir şekilde ateş aldığını savundu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğum yapmasına 10 gün kalan eşi Beste Kızılay'ı (22) başından tabanca ile vurarak öldüren Alican Kızılay (25), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kızılay, savunmasında, silahın kazara ateş aldığını söyledi. "Balkona çıktım ve masada oturdum. Eşim Beste de karşımda oturuyordu. Köyde iki el ateş açtığım silahımı temizlemek istedim. Tabancanın şarjörünü çıkardıktan sonra namlu havadayken tetik düşürdüm. Silah ateş almadı. Silahı indirirken birden ateş aldı" dedi.

BEBEĞİ DE KURTARILAMADI

Olay, 10 Nisan gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma çıktı. Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Anne olmaya hazırlanan genç kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Beste Kızılay ve karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Hastanenin önünde gözaltına alınan Alican Kızılay ise tutuklandı.

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

MÜEBBET CEZA İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Alican Kızılay hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Alican Kızılay'ın babası D.K., annesi N.K. ile kardeşleri A.K. ve F.K. hakkında 'Delil karartma ve delilleri ortadan yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

İlk duruşmada tutuklu sanık Alican Kızılay ile tutuksuz sanıklar D.K., N.K. ile kardeşler A.K. ve F.K., ilk kez hakim karşısına çıkarken, duruşmaya; Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, annesi Gülay Özhan ve kız kardeşi Buse Özhan ile taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

'10 GÜN SONRA ÇOCUĞUMUZ OLACAKTI'

Alican Kızılay, "Olayın olduğu gün amcamın oğlu ile köye gittik. Oradan dönerken eşim Beste'nin istedikleri vardı, onları aldım, eve geldim. Balkona çıktım ve masada oturdum. Eşim Beste de karşımda oturuyordu. Köyde iki el ateş açtığım silahımı temizlemek istedim. Sarhoş değildim. Tabancanın şarjörünü çıkardıktan sonra namlu havadayken tetik düşürdüm. Silah ateş almadı. Silahı indirirken birden ateş aldı. O esnada eşim Beste'ye baktım oturur vaziyette başı yana düşmüştü. Bir anda şoka girdim ve içeride oturan annem ve babama seslenerek arabayı hazırlamalarını istedim. Olay öncesinde eşimle herhangi bir tartışmam olmadı. 10 gün sonra çocuğumuz olacaktı ve onunla ilgili hep konuşurduk" dedi.

"ALİ, BESTE'NİN YARASINA TAMPON YAPTI"

Alican Kızılay'ın babası D.K. ise "Biz normalde İstanbul'da yaşıyorduk. Kısa süre sonra torunum dünyaya geleceğinden oğlumun isteği üzerine Hekimhan'a geldik. Olayın olduğu gün içeride oturmuş televizyon izliyordum. Birden soba kapağı düşercesine bir ses geldi ve arkasından bağrışmaları duydum. Balkona gittiğimde oğlum Ali, gelinim Beste'ye sarılmış feryat ediyordu. Ali'ye sordum, 'oğlum ne oldu' diye. Bir şey söylemeyince mermerde kan gördüm. 'Herhalde Beste düşüp, kafasını mermere vurdu' dedim. O arada 112 arandı ve onların söylediği şekilde Ali, Beste'nin yarasına tampon yaptı. Ben silahla vurulduğunu bilmiyordum. Hastanede öğrendim silahla vurulduğunu. Olayın yaşandığı balkonda bir silah gördüm ama oyuncak silah zannettim diye konuştu.

'OLAY YERİNDE TABANCA GÖRMEDİM'

Alican Kızılay'ın annesi N.K. de olay yerinde tabanca görmediğini belirtti ve "Olay olduğuesnada içeride uzanmış uyuyordum. Bir anda Alican'ın feryadını duydum. Balkona gittiğimde Beste sandalyede oturur vaziyette, yüzünün sol tarafında kan gördüm. Dondum kaldım. O esnada alt komşu, aynı zamanda akrabamız olan B.E.'nin 112'yi aradığını gördüm. Sağlıkçılar, ona müdahale tarifi yaptılar. Olay yerinde tabanca görmedim. Silahla yaralama olayını Malatya'da hastanede öğrendim" dedi.

KARDEŞİ SİLAHI YORGANLARIN ARASINA SAKLAMIŞ

Kardeşlerden A.K. de savunmasında silahı panik ileyorganların arasında sakladığını söyledi. A.K. "İçeride babamın yanında oyun oynuyordum. Bir anda soba kapağı düşer şekilde bir ses geldi. Abim bağırdı. Yengemi o esnada hiç görmedim. Hızlıca amcama yardım için haber verdim. Daha sonra mermerde ve yengemin başında kan gördüm. Ben Malatya'daki hastaneye gelmedim. Sağlıkçılar, yengemi sedyeye aldıktan sonra yerde silah gördüm. Silahı o anki panik ile genç odası olarak kullanılan odadaki yorganların arasına sakladım" diye konuştu.

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ DOKTORDAN ÖĞRENDİ

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, kendilerine Beste'nin düştüğünü ve başını mermere vurduğu söylendiğini ifade ederek, "Gece vardiyasında işteydim. Telefon geldi ve bana 'Hastaneye geç' dediler. Hekimhan'dan Malatya'ya geçerken hala olaydan habersizdim. Hastane kapısında beklerken doktor, 'Kızınız ateşli silahla vurulmuş, buraya geldiğinde de beyninin bir kısmı dışarıdaydı' dedi. Önce bebeği daha sonra da kızım Beste'yi kaybettik. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Beste'nin annesi Gülay ile kız kardeşi Buse Özhan ise daha önce ablası ile eniştesinin kavgalarına şahit olduklarını belirterek şikayetlerini yineledi.

Mahkeme heyeti, Alican Kızılay'ın tutukluk halinin devamına, 2 tanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilk ihbarda yapılan görüşme kaydının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi Nedeni çok ilginç Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yalova’da Acil Su Eylem Planı Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak
Aydın Meclisi Tartışmalarla Ertelendi Aydın Meclisi Tartışmalarla Ertelendi
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Nuri Şahin kendini tutamadı: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor Nuri Şahin kendini tutamadı: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor
ABD, Maduro’yu terörist ilan edip başına ödül koydu ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu
Gerçeklik algısını bozan kavga Yapay zeka mı, yoksa sahiden yaşandı mı Gerçeklik algısını bozan kavga! Yapay zeka mı, yoksa sahiden yaşandı mı?
Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt geldi Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi
Samsun’da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu
Kenan İmirzalıoğlu’nu gözyaşlarına boğan olay Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı
Taksim’deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu
Mardin’de 11’inci kattan düşen zihinsel engelli çocuk düştü Mardin'de 11'inci kattan düşen zihinsel engelli çocuk düştü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete’de Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

19:58
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay Baba arama çalışmalarına katılmamış
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış
19:37
Osimhen kadroda mı Okan Buruk tüm kozlarını oynadı İşte ilk 11’ler
Osimhen kadroda mı? Okan Buruk tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
19:21
Erzincan’da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
19:07
Fenerbahçe’de deprem Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK’ye sevk edildi
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
18:32
Otopsi raporu çıktı İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
18:23
Emre Mor’dan transferde ters köşe
Emre Mor'dan transferde ters köşe
18:03
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
18:00
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
17:59
Beşiktaş’tan 3 transfer hamlesi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 transfer hamlesi birden! İşte o isimler
17:44
Rus Temel Reis’in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı
17:30
Antalya’da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
17:15
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor
17:01
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
16:33
Tarih belli oldu: İstanbul’a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
16:05
Dünya devinden Osimhen bombası Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
15:17
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL’lik borcu 30 bin TL oldu
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 20:24:42. #7.12#
SON DAKİKA: Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.