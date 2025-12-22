İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında sıra dışı anlar meydana geldi.
İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait lüks bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yapıp drift attı.
Bu sırada diğer valenin ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı görüldü.
Son Dakika › Yaşam › Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)