Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında sıra dışı anlar meydana geldi.

MÜŞTERİNİN MİLYONLUK ARACIYLA DRİFT ATTILAR

İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait lüks bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yapıp drift attı.

BİR DE KAMERAYA ALDILAR

Bu sırada diğer valenin ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı görüldü.