Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı

Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
22.12.2025 21:12
Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
Maltepe'deki bir özel hastanenin otoparkında görevli iki vale, müşteriye ait bir otomobil ile drift attılar. Olay, gündüz saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin otoparkında meydana geldi. Valelerden biri araçla tehlikeli manevralar yaparken, diğeri ise yaşananları cep telefonuyla kaydederek o anları belgeledi.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında sıra dışı anlar meydana geldi.

MÜŞTERİNİN MİLYONLUK ARACIYLA DRİFT ATTILAR

İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait lüks bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yapıp drift attı.

Maltepe'de özel hastanenin valeleri müşterinin otomobiliyle drift attı

BİR DE KAMERAYA ALDILAR

Bu sırada diğer valenin ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı görüldü.

Maltepe'de özel hastanenin valeleri müşterinin otomobiliyle drift attı
Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı - Son Dakika

SON DAKİKA: Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı - Son Dakika
