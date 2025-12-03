Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm - Son Dakika
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm
03.12.2025 14:49
Manavgat Belediyesi'ndeki makamında baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan belediye başkan yardımcısı Engin Tüter, savunmasında "Çantayı kapının arkasına koydum ve Cengiz'in arkasından gittim, bulamadım. Sonra hemen polis geldi zaten. Çantayı aldıktan sonra kumpas olduğunu düşündüm" dedi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, ikinci gününde devam etti. Duruşmada, makamında baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Tüter, savunma yaptı. Tüter, yakalanma anının görüntüleri sonrası günah keçisi ilan edildiğini ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

BAŞKAN, TAPELERDEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Mahkeme başkanının tapelerde, 'komisyon'dan bahsettiğini ve olay anındaki görüntülerde 'Tamam, ne kadar var içinde', 'Kimseye bir şey deme' sözlerini hatırlatması üzerine Tüter, şunları söyledi: "Cengiz Coşar'a, 'Kimseye birşey deme' sözünden kastım; bizim otelimiz var, o tadilata girecekti. Onun için söyledim. İçinde ne kadar olduğunu bilmiyordum, onun için sordum. Sonra kumpas olduğunu düşündüm. Çantayı kapının arkasına koydum ve Cengiz'in arkasından gittim, bulamadım. Sonra hemen polis geldi zaten. Çantayı aldıktan sonra kumpas olduğunu düşündüm."

"ALİ GÜRBÜZ'ÜN PARASINI ÖDEYECEK"

Tüter; belediye meclisi üyesi ve davada sanık olarak yargılanan Seval Öz Özgenç'in güreşçi A.G.'nin sponsoru olmasıyla ilgili ise "Niyazi Nefi Kara ile koridorda karşılaştım, Seval Öz Özgenç'le ilgili bana 'Otelinde kaçak odalar varmış, A.G.'nin parasını ödeyecek' dedi" diye konuştu.

BAŞKANDAN 'SAĞA SOLA BAKMA' UYARISI

Tüter'in savunmasında; Manavgat'ta başka otelde de kaçak oda bulunduğu yönünde Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü telefonla arayıp, bilgi verdiğini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı, "Hüseyin Cem Gül, sanayide esnaf. 'Neden ona bilgi veriyorsun?" diye sordu. Mahkeme başkanı, soruyu cevaplamadan önce sanıklara bakan Tüter'e "Sağa sola bakma, doğrudan bize bakarak cevap ver" uyarısında bulundu. Tüter de "Öylesine aradım. Belki bilgisi vardır" karşılığını verdi.

"HEDİYE OLARAK GÖNDERDİLER"

Tüter, mahkeme başkanının, polis baskınında belediyeden kendisine tahsisli araçta ele geçirilen alkollü içecekler hakkında sorusuna ise "Benim şoförümün düğünü vardı. Şoförüm gariban biri. Mekan sahipleri, şoförüme hediye olarak gönderdi" dedi. Duruşma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Manavgat, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm - Son Dakika


