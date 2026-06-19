Markalar için doğru PR ajansı seçmenin püf noktaları - Son Dakika
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Markalar için doğru PR ajansı seçmenin püf noktaları

Markalar için doğru PR ajansı seçmenin püf noktaları
19.06.2026 00:32
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Markalar için görünürlük ve itibar yönetimi, dijital çağın en kritik rekabet unsurlarından biri haline geldi. Tüketicilerin satın alma kararlarında yalnızca ürün ve hizmet kalitesine değil, markaların kamuoyundaki algısına da önem vermesi, profesyonel halkla ilişkiler çalışmalarını zorunlu kılıyor. Feed Medya Kurucusu Mustafa Özsoy, başarılı bir PR stratejisinin markalara sağladığı avantajları ve doğru PR ajansını seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Dijital dünyada görünür olmak ve marka itibarını güçlendirmek isteyen şirketler için doğru iletişim ortağını seçmek her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Feed Medya Kurucusu Mustafa Özsoy, işletmelerin en çok merak ettiği "PR çalışması nasıl yapılır?" ve "En iyi PR ajansı nasıl seçilir?" sorularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte şirketler arasındaki rekabet yalnızca ürün ve hizmet kalitesiyle sınırlı kalmıyor. Günümüzde markaların başarısı; arama motorlarındaki görünürlüğü, dijital itibarı ve hedef kitlesiyle kurduğu güven ilişkisiyle de ölçülüyor. Bu doğrultuda profesyonel halkla ilişkiler çalışmaları, şirketlerin büyüme stratejilerinin önemli bir parçası haline geliyor.

İletişim ve medya alanında faaliyet gösteren Feed Medya, markaların en çok araştırdığı konular arasında yer alan "PR çalışması nasıl yapılır?", "PR ajansı ne iş yapar?" ve "En iyi PR ajansı nasıl seçilir?" sorularına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

PR AJANSI NE İŞ YAPAR?

PR ajanslarının temel görevi, markaların kamuoyu nezdindeki itibarını yönetmek, medya görünürlüğünü artırmak ve hedef kitleyle güçlü bir iletişim köprüsü kurmaktır. Reklam çalışmalarından farklı olarak halkla ilişkiler faaliyetleri; güven oluşturmayı, marka algısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir kurumsal iletişim sağlamayı hedefler.

Günümüzde dijital PR çalışmaları; basın bülteni dağıtımı, medya ilişkileri, kriz iletişimi, lider iletişimi, etkinlik yönetimi ve dijital haber görünürlüğü gibi birçok farklı alanı kapsıyor.

ETKİLİ BİR PR ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR?

Feed Medya Kurucusu Mustafa Özsoy'a göre başarılı bir PR çalışmasının temelinde veri odaklı stratejik planlama yer alıyor. Doğru planlanan halkla ilişkiler faaliyetleri, markaların yalnızca medyada yer almasını değil, aynı zamanda arama motorlarında daha görünür hale gelmesini de sağlıyor.

SEO uyumlu içerikler ve haber değeri taşıyan basın bültenleri sayesinde markalar, tüketicilerin gözünde yalnızca reklam veren bir kurum değil; güvenilir, şeffaf ve sektöründe söz sahibi bir yapı olarak konumlanabiliyor.

PR AJANSI SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

PR hizmeti almayı planlayan şirketlerin en çok araştırdığı konular arasında PR ajansı fiyatları, hizmet kapsamı ve ajansın deneyimi yer alıyor. Uzmanlara göre doğru ajans seçiminde yalnızca maliyet değil, sunulan stratejik iletişim gücü de değerlendirilmeli.

Feed Medya, ajans seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca kriterleri şöyle sıralıyor:

Bütünleşik Hizmet Anlayışı: Geleneksel medya ile dijital PR süreçlerini birlikte yönetebilen ajanslarla çalışılmalıdır.

Sektörel Deneyim ve Referanslar: Daha önce gerçekleştirilen projeler ve başarı hikâyeleri incelenmelidir.

Şeffaf Raporlama: Medya erişimi, dijital görünürlük, etkileşim ve web sitesi trafiği gibi veriler düzenli olarak raporlanmalıdır.

SEO Odaklı İletişim: Basın bültenleri ve dijital içerikler, arama motorlarının güncel kriterlerine uygun şekilde hazırlanmalıdır.

"BAŞARILI PR, MARKANIN HİKÂYESİNİ DOĞRU KİTLEYLE BULUŞTURUR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Feed Medya Kurucusu Mustafa Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde başarılı bir PR çalışması yalnızca çok sayıda basın bülteni yayınlatmak anlamına gelmiyor. Önemli olan; markanın hikâyesini doğru stratejiyle anlatmak, dijital platformlarda kalıcı bir görünürlük oluşturmak ve güven inşa etmektir. SEO odaklı içerik üretimi, güçlü medya ilişkileri ve sürdürülebilir iletişim stratejileri, markaların uzun vadeli başarısında önemli rol oynuyor. Feed Medya olarak hedefimiz, müşterilerimize ölçülebilir sonuçlar sunan, dijital görünürlüğü destekleyen ve kurumsal itibarı güçlendiren iletişim çözümleri üretmektir."

Halkla İlişkiler, Medya, Son Dakika

Son Dakika PR Markalar için doğru PR ajansı seçmenin püf noktaları - Son Dakika

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