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Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi - Son Dakika

Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. 3 dakika sonra aynı noktada 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha olurken, kentlerde olumsuz bir durum yaşanmadı.

04.12.2023 - 10:40,  Güncelleme: 11:22
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AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi.

5.1 İLE SALLANDIK

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yaklaşık 9 kilometre derinlikte kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

VALİ GÜL: İSTANBUL'DA OLUMSUZ Bİ DURUM YOK

Korkutan depremin ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, sarsıntının kent genelinde olumsuz bir duruma neden olmadığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARI İÇİN SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "İstanbul'da da hissedilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise depremin ardından ilk açıklamasında "Can kaybı ve bir hasar yok" dedi.

AFAD BAŞKANI: ARTÇI SARSINTILAR OLABİLİR

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, TRT Haber canlı yayınında açıklama yaptı. Tatar, "İstanbul başta olmak üzere civar illerden de hissedildi. 5,1 olarak ölçüldü ve Mudanya açıklarında olmuş. Marmara'da çok sayıda aktif fay var birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Deprem orta büyüklükteydi, artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok aktif fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: AMBULANS EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "10.42'de Bursa Gemlik Körfezinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir."

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SON DAKİKA: Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi - Son Dakika
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