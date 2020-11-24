Marmaris'te şehit öğretmenler için fidan dikti - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına iki yıl önce oluşturan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi.

Hisarönü Mahallesi, Asparan mevkisinde Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğünce, Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit düşen öğretmen Yalçın ile Tunceli-Pülümür kara yolunda kaçırılarak şehit edilen Yılmaz adına iki yıl önce kurulan hatıra ormanına, geçen yıl olduğu gibi bu yılda 24 öğretmen 24 fidan dikti.

Eski fidanların da bakımları yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, şehit öğretmenleri sonsuza kadar yaşatmak için oluşturdukları hatıra ormanını yaşatmaya, her yıl büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Hatıra ormanının bakımını düzenli yaptıklarına değinen Aldoğan, "Haince katledilen şehitlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın adını yaşatmakla kalmıyor, geleceğe de adlarına yakışır şekilde taşımaya özen gösteriyoruz. İki yıl önce diktiğimiz fidanlarımızın sayısını artırıyoruz. Fidanlarımızla birlikte öğretmenlerimizi de yaşatacağız." dedi.

-Atatürk Meydanı'nda tören

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'nda 24 Kasam Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, Atatürk Kültür Merkezinde ilçedeki müzik öğretmenleri akşam sosyal medyadan müzik dinletisi sunacak.