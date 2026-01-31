Mattia Ahmet Minguzzi mezarı başında anıldı, Atlas Çağlayan'ın annesi de katıldı - Son Dakika
Mattia Ahmet Minguzzi mezarı başında anıldı, Atlas Çağlayan'ın annesi de katıldı

31.01.2026 20:22  Güncelleme: 21:06
İstanbul'da bıçaklı saldırılar sonucu hayatını kaybeden iki gencin acısı, aynı anmada yeniden hissedildi. 15 yaşında yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının yıl dönümünde mezarı başında dualarla anılırken, benzer bir saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesinin törene katılması yürekleri burktu.

İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma programıyla anıldı.

Anma töreninde, benzer şekilde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın annesinin de hazır bulunması, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

KABRİ BAŞINDA DUALAR OKUNDU, LOKMA DAĞITILDI

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Mattia Ahmet Minguzzi için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

ATLAS'IN ANNESİ DE ORADAYDI

Anma programına Minguzzi'nin ailesinin yanı sıra, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi, evlatlarını kaybetmiş başka aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"30 YIL GEÇSEDE ACIM DİNMEYECEK"

Anmada konuşan Yasemin Minguzzi, "Neredeyse bir yıl olmak üzere. Ama bu bir yıl sanki dünkü gibi, hiçbir değişiklik yok. Zaten 30 yıl geçse de acı dinmeyecek diyorlar. Dünkü gibi acı. O kadar mücadele, bir yıldır da verdiğimiz mücadele. Henüz bir yasa değişikliği yok, bundan dolayı da çok öfkeliyim. Ama her zaman her yerde söylediğim gibi hiçbir zaman da durmayı düşünmüyorum. Eğer Allah bize bu görevi verdiyse, biz bir misyon edindiysek, bunun sonu mutlak selamettir diye düşünüyorum. Er ya da geç bu yasa çıkacak. Hiç durmayacağız. Bugün Atlas'ın annesi de buradaydı. Başka diğer Ayşe abla oğlunu kaybeden, başka mağdur aileler de vardı. Işıl'ın ailesi de burada. Yani her hafta, her gün bu tatsız olayları duyuyoruz, yaşıyoruz. Bunlara bir dur demenin artık, dur demenin vakti geldi zaten, çoktan geldi geçti de. Ahmet kırmızı düğmeye basmıştı. Yani keşke Atlas'ı kaybetmeseydik. Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Öyle diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor. Çok şey söylemek istiyorum ama inanılmaz derecede öfkeli ve acılı bir kadınım. Kimse benim üzerime gelmesin. Asla hiçbir zaman durmayacağım." dedi.

BAŞKAN GENÇLERE SESLENDİ

Belediye Başkanı Bahadır ise Mattia Ahmet Minguzzi'yi ve ailesini yakından tanıdığını belirterek, şunları kaydetti: "Ahmet Mattia Bahçelievler'de yaşıyordu, ailesiyle tanışıyorduk. Onun acısı çok tazeyken, bu kez başka bir gencimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Tüm gençlerimize sesleniyorum, lütfen evinize vaktinde gidin, arkadaş çevrenizi doğru seçin. Okulunuzla, sporla, sanatla ilgilenin. Sokaklarda, köşe başlarında zaman geçirmeyin. Ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarıyla yakından ilgilensinler, sağlıklı bir diyalog kursunlar. Bu sorunların çözümü sadece kanunlarla olmaz, eğitim ailede başlar. Yüreğimiz kan ağlıyor, pırlanta gibi evlatlarımızı kaybediyoruz."

Kaynak: AA

