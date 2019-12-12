Memoriad Hafıza Şampiyonası'nda 13 ülkeden 163 beyin yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memoriad Hafıza Şampiyonası'nda 13 ülkeden 163 beyin yarışacak - Son Dakika

Memoriad Hafıza Şampiyonası'nda 13 ülkeden 163 beyin yarışacak

7 saat önce

2019 Memoriad Türkiye Open Hafıza Şampiyonası ve Memoriad Dünya Rekoru Denemeleri, 14-15-16 Aralık'ta Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Memoriad Hafıza Şampiyonası'nda 13 ülkeden 163 beyin yarışacak, System.String[]

2019 Memoriad Türkiye Open Hafıza Şampiyonası ve Memoriad Dünya Rekoru Denemeleri, 14-15-16 Aralık'ta Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Memoriad'dan yapılan açıklamaya göre, "Hafıza", "Zihinsel Matematik" ve "Hızlı Okuma" olmak üzere 3 zihinsel başlık altında, toplam 15 kategoride gerçekleştirilecek şampiyonada, birinci, ikinci ve üçüncülere altın madalya ve kupa verilecek.

Memoriad Türkiye Başkanı ve Memoriad Mental Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar'ın nezaretinde yapılacak şampiyonanın 3. gününde çeşitli ülkelerden katılan beyin sporcuları rekor denemeleri yapacak.

Etkinliğe, Türkiye'den 48, KKTC, Kolombiya, Hindistan, Irak, Kosta Rika, Özbekistan, Cezayir, Bulgaristan, Kazakistan, İran, Libya ve Afganistan'dan 115 olmak üzere 163 yarışmacı katılacak.

Yarışmada "hafıza" kategorilerinde, "İskambil Kartları", "Sesli Sayılar", "Sayı Şekil Eşleştirme", "Flash Sayılar", "Binary Sayılar", "İsimler ve Yüzler", "Sayılar Maratonu" hafıza gücü yer alırken; "zihinsel matematik" kategorilerinde, "Zihinsel Toplama", "Zihinsel Takvim", "Flash Anzan Maratonu", "Zihinsel Çarpma", "Zihinsel Karekök" ve "Zihinsel Bölme"; "hızlı okuma" kategorisinde "Basılı Materyaller Üzerinde Hızlı Okuma" çekişmeleri yaşanacak.

Memoriad Türkiye Open Hafıza Şampiyonası, 4 yılda bir düzenlenen Memoriad Dünya Olimpiyatları'na hazırlık niteliğinde. Dubai'de gerçekleştirilecek 2020 Uluslararası Memoriad Olimpiyatları, en son 2016'da Las Vegas'ta düzenlendi.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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