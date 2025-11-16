Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Toroslar ve Mezitli İlçe Örgütlerine Tebrik Ziyareti

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi Toroslar ve Mezitli ilçe örgütlerine tebrik ziyaretinde bulundu. CHP çatısı altında çok çalışarak oy oranlarını artırdıklarını belirten Seçer, "Bu oy artışının nedeni yaptığımız hizmet atağı ve CHP'de emek eden partililerimin alın teri" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kongrelerin ardından göreve gelen CHP Toroslar ve Mezitli ilçe örgütlerine tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak CHP Toroslar İlçe Başkanı İzzet Kırılmaz ve yönetimini ziyaret eden Başkan Seçer, yeni yönetime başarı dileklerini ileterek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Parti örgütlerinin yerel yönetimlerle güçlü bir iletişim içinde olmasının önemine vurgu yapan Seçer, Toroslar'da yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçer'in bir sonraki durağı ise CHP Mezitli İlçe Başkanı Tolga Gökçeli ve yönetimi oldu. Yeni seçilen yönetime 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Seçer, partinin yerel örgütlenmesinin güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

"Mersin, 2019 yılından sonra yeni bir döneme girdi"

Mersin'in 2019 yılından sonra yeni bir döneme girdiğini ve Mersin'in tamamında CHP'nin hizmet üretme fırsatı yakaladığını vurgulayan Seçer, Bütünşehir Yasası sonrası Mersin'in tüm kırsal alanlarının CHP'li belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini belirtti. Aynı dönemde İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla gibi toplam 11 Büyükşehir'de de CHP'li başkanların görev aldığını, bu bölgelerin Türkiye nüfusunun büyük kısmını ve ekonominin çoğunu temsil ettiğini söyleyerek, bunun CHP için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

"Mersin halkı gece gündüz çalıştığımızı görüyor"

Seçer, CHP'nin özellikle 2019'dan sonra sorun çözen taraf olduğunu belirterek, "Çalışıyoruz, gecemiz, gündüzümüz yok. Bunu Mersin halkı da görüyor" dedi. Toroslar Belediyesi'nin CHP'li bir başkan tarafından yönetilmediği dönemlerde bile bölgeden hiç uzaklaşmadıklarını söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi üzerinde geçmişte yapılan operasyonlar ve yaftalamalara rağmen hizmet sunmaktan kaçmadıklarını vurgulayarak, "Halktan kaçmadık. Çünkü haklıydık ve halk için çalışıyorduk. Çünkü bizim partimiz belliydi. Atatürk'ün dediği gibi, 'Ülkesini en çok seven vazifesini en iyi yapandır.' Biz de vazifemizi en iyi yaptık" diye konuştu.

"Bu oy artışının nedeni yaptığımız hizmet atağı ve partililerimin alın teridir"

Seçer, 2018–2023 arasında CHP'nin Toroslar'daki oylarının sürekli arttığını; ilçe belediyesi ve Büyükşehir oylarında da ciddi yükselişler olduğunu dile getirerek, "2018 genel seçimlerinden 2023'e giderken genel anlamda partimiz Toroslar'da 4 puan artış göstermiş. Yüzde 19,3'ten 23,4'e çıkmış. 2019'da 37,8'den 47,5'a çıkarak 10 puan artmış. Büyükşehir'de 42,2'den 57,2'ye çıkarak 15 puan arttı. Bu başarı insanlara sevgi dili kullanarak elde edildi. CHP kadroları herkesi kucakladı, herkese eşit hizmet götürdü. Partisi, mezhebi, etnik yapısı şöyle bir kenarda dursun. Hepimiz bu ülkenin onurlu, şerefli, eşit yurttaşlarıyız. Bu oy artışının nedeni yaptığımız hizmet atağı ve CHP'de emek eden partililerimin örgüt çatısı altında alın teri döktüğü çalışmaların sonucu ve hepimizin ortak başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Seçer, CHP'nin kurumsal kimliği üzerinden büyüyeceklerini belirterek, "Kurumsal kimliğimiz üzerinden vatandaşa güven vereceğiz. Şahısların bir başına bu ülkede seçim kazanma gücü yok. Örgütlü yapı olmazsa siyasette başarılı olma şansınız yok" sözleriyle birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

"İlklerin partisiyiz, ilklerin belediyesiyiz"

Toroslar ilçesine kazandırdıkları Halkkent ve Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi, Toroslar Spor Park ve Çocuk Kampüsü, Ata Eğitim Merkezi, MEŞOT Toplu Taşıma Yerleşkesi, Darısekisi Örnek Köyü gibi hizmetleri anlatan Seçer, "Bunlar Toroslar'ın gelişmesi ve kalkınması için artı değer" dedi. Yakın zamanda hizmete alınan 18 elektrikli otobüsü anımsatan Seçer, "Hep ilklerin partisiyiz. Mersin'de ilklerin belediyesiyiz" diye konuştu.

"Toroslar'da Sosyal Konut Projesi'ni 2026 yılı içerisinde başlatıyoruz"

Mersin ve Toroslar için Sosyal Konut, Müftü Deresi Yaşam Vadisi ve Raylı Sistem olmak üzere 3 majör proje sözünü verdiklerini söyleyen Seçer, "Toroslar'da hem Büyükşehir'in bir arazisi var hem de Toroslar'dan aldığımız bir arazi var. Abdurrahman Yıldız Başkanımızla beraber iş birliği halinde Sosyal Konut Projesi'ni 2026 yılı içerisinde başlatıyoruz. Tarsus, Toroslar, Silifke'de arazi yerleri belirlendi. Projeleri de hazır. Ekonomik ortamın biraz daha düzelmesini, çok umudumuz yok ama en azından eskiye göre insanların alım gücünün artmasını istiyoruz ki bu sosyal konutlara başlayabilelim" ifadelerini kullandı.

"Toroslar'a yeni ekmek fabrikası ve aşhane kazandıracağız"

Toroslar'a yapılacak ikinci majör proje olan Müftü Deresi Yaşam Vadisi ile ilgili ayrıntıları aktaran Seçer, "Bir kısmı Toroslar'da, bir kısmı Yenişehir'de, bir kısmı da Akdeniz'de. 2026 yılının ilk çeyreğinin sonunda inşaatına başlayacağız. Yumuktepe'yi muazzam bir yapı yapacağız, Göbeklitepe gibi" dedi. Toroslar için oldukça önemli 2 proje daha yapacaklarını aktaran Seçer, "Yine Toroslar'a değer katacak muazzam projeler; yeni ekmek fabrikası ve aşhane. İlçe belediye başkanımızın da destek ve katkılarıyla yekpare bir alan belirledik" diye konuştu.

"Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi'ni 2027 programına aldık"

Seçer, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin karşısına Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi isimli çok amaçlı bir yer yapacaklarını belirterek, "Orayı da 2027 programını aldık; kapalı spor salonu, yüzme havuzu, kafeterya, fitnes salonu, 2 adet basketbol sahası, 1 adet futbol sahası, 1 adet bocce sahası yer alan proje yapacağız. Bunu çok amaçlı yapıyoruz. Haftanın belli günleri özel çocuklarımız kullanacak. Diğer günlerde tüm halka açık olacak" ifadelerini kullandı. Raylı sistemler konusunda metro mu yoksa tramvay mı olacağı noktasında karar aşamasında olduklarını söyleyen Seçer, metronun maliyetinin 35 milyar TL'yi bulduğunu söyledi. Tramvayın daha az maliyetli olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Bunlar ekonomik olarak bizim ölçekteki belediyelerin daha rahat yapacağı projelerdir. Karar aşamasındayız. Önümüzdeki günlerde bu kararı kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

"Karayolları olarak hiç olmazsa siz de 1 tane katlı kavşak yapın"

Hal Katlı Kavşağı'nın temelini ilerleyen günlerde atacaklarını dile getiren Seçer, sırasıyla Kuyuluk, Saya Park, Mersinli Ahmet Katlı Kavşağı'nı yapacaklarını söyledi. Akbelen Bulvarı'nın Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesinde olduğunu hatırlatan ve çağrı yapan Seçer, şöyle konuştu:

"Bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bunu bir siyasi mülahaza meselesi de yapmıyoruz. İnatlaşmakla Mersin'e bir yarar sağlayamayacağımızı bilen siyasetçileriz. Buradan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tekrar sesleniyorum; Akbelen Katlı Kavşağı, Mersin için elzem ve zorunlu. Orada trafik sorunu var. Bakın 2029'a kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 4 katlı kavşak, 1 kuzey-güney geçişli tüp geçit sözü veriyor ve çalışmalarını başlattı. Karayolları olarak hiç olmazsa siz de 1 tane katlı kavşak yapın Mersin'e."

"Mersin halkı hizmet edenin yanında olur"

İlçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman uyum içinde çalışması gerektiğini, bu uyum ile en büyük kazanın da vatandaş olacağını vurgulayan Seçer, "Toroslar ve tüm Mersin halkı hizmet edenin yanında olur. Bizim halkımız ferasetlidir. İleriyi görür, ahde vefalıdır. Biz uyumlu çalışmaya devam edeceğiz. Siyaset, insanlara tepeden bakmak, 'en iyisini ben bilirim' demek, anlamadığı dilden konuşmak değil. Halk destek olarak bize bir fırsat verdi. Bize yakışan katbekat hizmetlerimizle bunun karşılığını vermek" diye konuştu.

"Halkta karşılığı olan belediye başkanlarına sahip çıkmak gerekir"

CHP Mezitli İlçe Başkanlığı'nda partililerine seslenen Başkan Seçer, CHP olarak büyük bir kitle olduklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydetti. Partililerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mezitli Belediyesi'nin hizmetlerini her yerde anlatmaları gerektiğini söyleyen Seçer, "Belediye dediğiniz Vahap Seçer'in belediyesi değil, halkın belediyesi ama CHP'li bir belediye, CHP Belediyesi. Bize sahip çıkmak, partiye sahip çıkmak demektir. Başarılı, halkta karşılığı olan, CHP'yi yücelten ve CHP'ye değer katan uygulamalar yapan belediye başkanlarına sahip çıkmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Partilerin, ancak örgüt gücüyle ayakta kalabileceğine vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

"Siyasette bir başına belediye başkanı, örgüt başkanı, milletvekili, hatta bir genel başkan olmaz. Örgüt gücüyle ayakta kalır, gücüyle partisini büyütür, yüceltir, ülkede iktidara taşır, yerel yönetimlerde belediyeleri kazanır. Bizim Mersin'de aslında gayretimiz bu. Belediye başkanlığını yapıyoruz. Halk da memnun. Bir daha seçim olsa bir daha kazanırız. Yenişehir'de, Mezitli'de CHP'nin gücünü kırmak mümkün değil. Artık Mersin'de de kimse kıramaz. 2019'da sonra bir devrim oldu. Bunu görmek, buna gıptayla bakmak lazım. Bu devrimi sizler yaptınız."

Seçer, Mezitli'ye yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattı

Başkan Seçer, Mezitli sınırları içinde imar planı sorunu olmadığını, bunun Mezitli için çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Mezitli'de yaptıkları ve yapacakları önemli hizmetleri sıralayan Seçer, sahil bandındaki düzenlemeler ve Mezitli sınırları içindeki Adres Okuma Salonu'nun büyük ilgi gördüğünü belirtti. Mezitli Çocuk Kampüsü, Babil Su Sporları Merkezi, kediler için Kısırlaştırma Merkezi ve Fındıkpınarı Katlı Otoparkı'nın Mezitli'ye değer kattığını dile getiren Seçer, gençlere yönelik Garaj Mersin, Kampüs Mersin projesinin Aralık ayında açılacağını, Mezitli Kent Meydanı'nın 2026'da, Sosyal Yaşam Merkezi'nin ise 2027'de hizmete sunulacağını söyledi.

Kentten denize erişimi sağlayacak plaj düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini aktaran Seçer, MESKİ'nin devam eden 32 milyon avroluk altyapı ve içme suyu yenileme projesiyle Mezitli'nin sağlıklı ve kesintisiz su şebekesine kavuşacağını belirtti. Ayrıca yol yapım çalışmalarının hem Mezitli'de hem de tüm ilçelerde devam ettiğini hatırlatan Seçer, Mezitli ve çevresinde yürütülen yol ve kavşak projelerinin de bilgisini vererek, "Mersin Büyükşehir ne yaparsa en iyisini yapar. Hizmetlerimizden majör olanlarını saydım. Sosyal politikalar, tarım destekleri devam edecek. Biz vatandaşın yanında olan belediyeleriz" dedi.

"Her konuda vatandaşın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz"

Vatandaşların sofralarında, aile meclislerinde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin konuşulması gerektiğinidile getiren Seçer, "Vatandaşın oyu, en kutsal gördüğü şeylerden biri. Çocuğunuza, eşinize oy konusunda lafınız geçmez. Ama siz vatandaşa dokunur ve kalbine girerseniz o da size destek olur. Vicdanı ona: 'senin yanında olana destek ver' der. Bizim bu siyasal anlayışla ve çalışma modeliyle gitmemiz lazım. Her konuda vatandaşın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP ailesi olarak güçlü olduklarını vurgulayan Seçer, "Örgütümüz uyumlu bir şekilde çalışma gayreti içinde. Biz de destek olacağız. Beraber olacağız. Beraber olursak, birbirimizi anlarsak aşamayacağımız engel yok. Başarılı oluruz. Bütün zorlukları, bütün dağları aşarız" ifadelerini kullandı.

"Çok çalışarak genel iktidara yürüyeceğiz"

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Toroslar İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmasında yeni yönetime başarılar diledi. Ömür, birlikte çok daha güzel işler yaparak iktidara yürüyeceklerini kaydetti. Başkan Seçer'in, Türkiye'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğini dile getiren Ömür, "Vahap Başkanımız, Mersin'in her yerinde her zaman gururla başımız dik gezmemizi sağlıyor. Örgütün içinden gelen ve bize her zaman destek olan Vahap Başkanımızla, omuz omuza birlikte çalışıyor, başarılar kazanıyor ve rekorlara imza atıyoruz" dedi. Genel seçime güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirten Ömür, "Mersin örgütü güçlüdür. Büyükşehir'de Vahap Başkanımızla ve ilçe belediye başkanlarımızla seçime çok güçlü hazırlanacağız. CHP genel iktidarına hep beraber yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediye Başkanımız daima bizim arkamızda"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin'de 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazanması ile tarihsel bir dönüşüm olduğunu söyledi. Yıldız, Başkan Seçer'in Toroslar Belediyesi farklı bir partili belediye başkanı tarafından yönetilirken bile hizmette sınır tanımadığını kaydederek, "2019'dan 2024'e kadar bu kente çok ciddi bir yatırım yaptı. 2024'te Toroslar'da CHP, belediyenin gönderine parti bayrağı dikmiş oldu. 2024 yılı 1 Nisan'dan itibaren de bu bayrağı biz en onurlu bir şekilde taşıyacağımıza dair söz verdik. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız bir saniye olsun bizim arkamızda durmaktan ve Toroslar'a yatırımlarını yapmaktan vazgeçmedi" dedi. Toroslar'ın parmakla gösterilecek bir ilçe olması için daha fazla çalışacaklarını kaydeden Yıldız, Başkan Seçer'e Toroslar'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yıldız, son olarak CHP Toroslar İlçe Başkanlığı yeni yönetimine de başarılar diledi.

"Gün, birlik günü"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise Başkan Seçer'in hizmetlerini örnek alarak Mezitlilere hizmet yaptığını anlattı. Tuncer, "Sosyal belediyeciliğin örneklerini ortaya koyan Vahap Seçer Başkanımın izinde hareket ettik. Halkın içindeyiz. Vahap Başkanımızın yaptığı hizmetler partimize oy kazandırdı. Gezdiğimde görüyorum ki bir tane memnun olmayan AK Partili, DEM Partili yok. Gün, birlik günü. Gün, beraber yürüme günü" diyerek bir olmanın önemini dile getirdi.

"Vahap Başkanımız, insana değer veren projelere imza atıyor"

CHP Toroslar İlçe Başkanı İzzet Kırılmaz da Türkiye'de sosyal ve örnek belediyecilik denince akla ilk Başkan Seçer'in geldiğini söyledi. Kırılmaz, birlikte çok güzel bir tablo çizdiklerini ve bu başarıyı daha güzel yarınlar adına sürdüreceklerini kaydetti. Birbirinden güzel hizmetleri ile Mersin'in mimarının Vahap Seçer olduğunu belirten Kırılmaz, "Çünkü beton inşasından çok insana değer veren projelere imza atıyor. Biz de Toroslar olarak elimizden geldikçe bu projelere katkı sağlayacağız" dedi.

"Birlikteliğimizle CHP'yi iktidara taşıyacağız"

CHP Mezitli İlçe Başkanı Tolga Gökçeli ise ziyarete katılan partililere teşekkür ederek, CHP'nin tüm baskılara rağmen birlik içinde kaldığını ve bu birliktelikle iktidara yürüyeceklerini söyledi. Gökçeli, halkın derin ekonomik sıkıntılar yaşadığını, özgürlüklerin kısıtlandığını ve ülkede adalet kalmadığını belirterek bu sorunlarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Gökçeli, hedeflerinin Türkiye'yi de Mezitli ve Mersin gibi yapmak olduğunu belirterek, "Vahap Başkanımız bugüne kadar ayrım yapmadan yaptığı hizmetlerle tüm gönüllere girdi. Bu süreçte partimizin, örgütümüzün çalışmalarında önümüzü çok fazla açtı. 2024 yılındaki seçimlerden sonra Ahmet Başkanımız kendine has samimiyetiyle, güzel çalışmalarıyla önümüzü açmaya, bize güç vermeye devam ediyorlar. Değerli başkanlarımıza bizlere olan kıymetli ziyaretleri, bize verdikleri motivasyon ve güç için teşekkür ediyorum" diye konuştu.