100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı

Mersin Tarsus ilçesi Bankalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibi Reşat Gözen'i tehdit ederek 100 gram altını çaldı.
Şüpheli, daha sonrasında ise havaya ateş açarak kaçtı. Öte yandan, soygun anı kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde müşteriler varken içeri giren İ.Y.'nin altını aldıktan sonra tabanca çekip kaçtığı anlar yer aldı.
Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli İ.Y., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, altınları kaçarken düşürdüğünü söylediği öğrenildi. İ.Y.'nin kumar borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilirken, ekipler altınları arıyor.
