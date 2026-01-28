100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı - Son Dakika
Haberin Videosunu İzleyin
28.01.2026 16:49
Haber Videosu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altını alarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, altınları kaçarken düşürdüğünü söylediği ve olayı kumar borcu nedeniyle gerçekleştirdiği iddia edilirken, ekipler kayıp altınları arıyor.

Mersin Tarsus ilçesi Bankalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibi Reşat Gözen'i tehdit ederek 100 gram altını çaldı.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheli, daha sonrasında ise havaya ateş açarak kaçtı. Öte yandan, soygun anı kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde müşteriler varken içeri giren İ.Y.'nin altını aldıktan sonra tabanca çekip kaçtığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, ALTINLAR İSE ORTADA YOK

Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli İ.Y., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, altınları kaçarken düşürdüğünü söylediği öğrenildi. İ.Y.'nin kumar borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilirken, ekipler altınları arıyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Tarsus, Mersin, Polis, Suç

17:44
