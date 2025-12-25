Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber - Son Dakika
Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber

25.12.2025 15:15  Güncelleme: 16:24
Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber
Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki öğrencisi tarafından okul bahçesinde tüfekle vurulan okul müdürü Ender Kara 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin telefonla arayarak Kara'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken Mersin Valisi Atilla Toros müdürü hastanede ziyarete gitti.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde yer alan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde 22 Aralık Pazartesi günü vahşet yaşandı. İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı.

Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından "tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme" suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MÜDÜR KARA HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Okul müdürü Kara, ise karaciğerinde parçalanma nedeniyle sevk edildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında 2 gün yoğun bakım servisinde gözlemde tutulan Kara, hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber

BAKAN TEKİN'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Mersin Valisi Atilla Toros servise alınan Kara'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Toros ziyarette, Kara'ya Anamur ve Mersin'de görevini en iyi yapan okul müdürlerinden biri olduğunu, çok emek verdiğini bildiğini ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Vali Toros, Kara'yı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştürdü. Bakan Tekin'in geçmiş olsun dileklerini ilettiği okul müdürü Kara, kendisiyle inanılmaz ilgilenildiğini belirterek," Aramanız moral ve güç verdi" ifadelerini kullandı.

Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber
Kaynak: İHA

Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber

  • emrahkaya0404 emrahkaya0404:
    bu tür haberler bile insanın canını acıtıyor keşke hiç olmasa ama bunuda düşünmek lazım nasıl bi geçmiş yaşandıki müdür ile 12 13 yaşında çocukla böyle bişiye baş vuruyor 0 2 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    ALLAH acil şifalar versin 0 0 Yanıtla
Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber
