Mesut Özil, \'\'Telefonundaki en ünlü kim?\'\' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede başlatılan "Kütüphane Sohbetleri" programının üçüncü konuğu Mesut Özil oldu.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUDUK'

Almanya'da doğup büyüdüğünü hatırlatan Özil, aile kurmanın ve bir arada olmanın önemini belirterek "Biz gurbetçi olarak bir bölgede yaşadığımız için daha çok birbirimize destek çıkmamız amacıyla işte bu aile yapısını koruduk, kültürümüzü koruduk, birbirimize saygı, sevgiyle baktık. Öyle yaşadık" ifadelerini kullandı.

'EN ÜNLÜ İSİM CUMHURBAŞKANIM, GERİSİ YALAN'

Telefon rehberindeki en ünlü ismin kim olduğu sorusuna cevap veren Mesut Özil, dikkat çekici bir yoruma imza atarak, "Benim telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım (Recep Tayyip Erdoğan). Gerisi yalan" diye konuştu.

'ZIDANE'I ÇOK BEĞENİYORDUM'

Küçük yaşlardan itibaren Almanya'da Türk kahvehanelerinde Süper Lig maçlarını takip ettiğini aktaran Özil, "Futbol seyrettiğimde Zinedine Zidane'ı çok beğeniyordum. Çünkü çok rahat oynuyordu. Hiç baskı yoktu, top kaybetmiyordu. Ben dedim ki inşallah bir gün ben de böyle güzel oynarım dedim" ifadelerine yer verdi.

'FUTBOL KARİYERİM BİTMİŞ, KAVGA EDESİM YOK'

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Türkiye Milli Takımında oynamaması hakkında hiç açıklamada bulunmadığını dile getiren Özil, şöyle devam etti: "Maalesef benimle alakalı çok kişi Türkiye'de bu konuyla alakalı konuşmalarını yaptı. Ben şöyle diyeyim, olan oldu. Allah nasip etti, Almanya ile Dünya Kupasını kazandım. Ama böyle geriye baktığımda da Türkiye Milli Takımında da oynasaydım nerelere gelirdim? Ne hissiyatlar yaşardım? Bunu açıkçası kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti. Ama her şeyde konuşulduğu gibi de olmadı o dönemde. Ben başka konulara da konuşmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi futbol kariyerim bitmiş, kavga edesim yok"