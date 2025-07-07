Metan Gazına Maruz Kalan 8 Askerimiz Şehit Oldu - Son Dakika
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Güvenlik

Metan Gazına Maruz Kalan 8 Askerimiz Şehit Oldu

Metan Gazına Maruz Kalan 8 Askerimiz Şehit Oldu
07.07.2025 10:12
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 8 kahraman vatan evladı, bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit oldu. Türkiye şehitlerinin yasını tutarken kahramanların kimlikleri de belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 8 askerimizin isimlerini açıkladı.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık

piyade sözleşmeli Er Ahmet Gültekin

Metan Gazına Maruz Kalan 8 Askerimiz Şehit Oldu

İstihkam Üsteğmen Ege Akar

Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan,

Piyade Sözleşmeli Mahsun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Ahmet Kuşak

Metan Gazına Maruz Kalan 8 Askerimiz Şehit Oldu

METAN GAZI NEDENİYLE 8 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de mağara arama-temizleme faaliyetleri esnasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında 19 askerin bir mağarada metan gazına maruz kaldığını duyurdu.

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Öte yandan bakanlık açıklamasında yaşananların detaylarına da yer verdi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.

Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

3 ASKERİN ŞEHİT HABERİ SABAH GELDİ

MSB sabah saatlerinde hastanede tedavi gören 3 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

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