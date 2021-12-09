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Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı

09.12.2021 07:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Aralık Perşembe günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars, Hakkari ve Mersin'de etkili olan kar yağışı vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ VE BATI KESİMLERDE PUS VE YER YER SİS BEKLENİYOR

Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve Akdeniz'de 2-4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

KARS'TA KAR YAĞIŞI

Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Kars'ta etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla birlikte vatandaşları dışarı akın etti. Kars Vadisi'ne gelen vatandaşlar burada Kars yazısı önünde fotoğraf çektirdi. Kar altında oyun oynayan vatandaşlar kameralara yansırken, kentte kar yağışının gece aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Kars'ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

VATANDAŞLAR SOKAKLARA AKIN ETTİ

Haydar Aliyev Caddesi'nde bir araya gelen gençler kardan adam yaparak eğelendi. Sevdikleriyle kar topu oynayan vatandaşlara çocuklar da eşlik etti. Kar yağışına aldırış etmeden saatlerce kar topu oynayan gençler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Gençlerin kar savaşı kameralara yansıdı. Çok güzel kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Çok güzeldi, hava o kadar güzel ki kar lapa lapa yağıyor. Çok eğlendik" dedi.

Öte yandan kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrasında belediye ekipleri caddelere kum dökerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ

Yüksekova'da günlerdir süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. İpekyolu ve Cengiz Topel Caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika


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