Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı! Birçok kentte kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı! Birçok kentte kar yağışı bekleniyor

26.11.2022 08:54

Sıcaklıklar yurt genelinde düşüşe geçti. Doğuda birçok kentte kar yağışı beklenirken 25 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji bu illerde yaşayan vatandaşları sel, su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı olması bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Hava sıcaklığı mevsim normallerine dönerken rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

25 İL İÇİN SARI KOD

Öte yandan Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı! Birçok kentte kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
10:19 CHP'li ismin sözlerine İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan tepki: Ceketimizi koysak da kazanırız kibri kaybettirir
10:12 Ceyda Sabancı Dinçer'in İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullanmasına tepki yağdı
10:11 Ziyaret ettiği ilçe karışmıştı! Valilik yasak getirince Ümit Özdağ küplere bindi
09:49 Seda Sayan estetik yaptırmaya doyamıyor! Bu sefer de çenesini yaptırdı
08:50 Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı! Birçok kentte kar yağışı bekleniyor
08:45 Eski MasterChef yarışmacısı Pınar Tanar korku dolu anları anlattı: Kamyon şoförü öldürmeye çalıştı
08:25 Kan donduran cinayetin faili Müge Anlı'da ortaya çıktı! Canlı yayına çıkıp arkadaşını öldüren kişiyi arıyordu
08:24 Satın aldığı Twitter'ı kaosa sürükleyen Elon Musk şimdi de telefon üretmeyi hedefliyor
03:47 Samsun'da silahlı saldırı! BTP ilçe başkanı dahil 2 kişi hayatını kaybetti
02:20 Çakmak gazı otomobilde bomba gibi patladı! 3 arkadaş yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2022 10:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı! Birçok kentte kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement