Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor

23.09.2022 09:24
Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yağış alan bölgelerde düşmeye devam edecek. Özellikle Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da şiddetli rüzgara dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu su, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Takirdağ'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri, Ankara'nın güney ilçeleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu

Sağanak Yağmur, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor - Son Dakika


Son Dakika
09:24 Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor
09:24 Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hindistan'ı sinirlendirdi: Yapılan referans ve göndermeler yararlı değildi
09:00 Türkiye Barolar Birliği'nden bakanlıklara ve belediyelere çağrı: Hayvan katliamları durdurun, suçluların ceza almasını sağlayın
08:41 Hayalleri için harekete geçtiler! Erciş'in il olması için imza kampanyası başlatıldı
08:30 Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı: Biri ağır 4 yaralı
07:43 İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Bölgede sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceğiz
22:34 BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Putin'in seferberlik kararına eleştiri: Tehlikeli ve rahatsız edici
07:15 Cengiz Ünder, Lüksemburg maçı sonrası öz eleştiride bulundu: Benim için hayal kırıklığı
00:41 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Lüksemburg maçı sonrası yaptığı açıklama tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 09:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement