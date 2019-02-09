Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Uyarı

Meteorolojiden Uyarı

36 dakika önce

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu
Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ve Güneydoğu Anadolu
ile Kocaeli, Denizli, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Bingöl ve Muş
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu
Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu
kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah
saatlerinde Marmara'nın güneyi ve İç Ege ile Doğu Anadolu'nun
doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:40 Kaynak: AA

Eskişehir, Diyarbakır, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güncel
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