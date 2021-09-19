MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu - Son Dakika

MetroPOLL Araştırma şirketi, sıcak siyaset gündemi arasında vatandaşlara dikkat çeken bir soru yöneltti. Ağustos 2021 Türkiye'nin Nabzı Araştırması kapsamındaki soruları yanıtlayan katılımcılara, "En beğendiğiniz siyasi lider kim?" sorusu soruldu ve katılımcılardan, beğendikleri liderlere 0 ile 10 puan arasında puan verilmesi istendi.

EN BEĞENİLEN İSİM MANSUR YAVAŞ

Araştırmaya göre en çok beğenilen isim, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Sıralamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener dördüncü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise beşinci sırada yer aldı.

Sıralama şu şekilde oldu.