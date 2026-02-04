Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor - Son Dakika
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor

Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
04.02.2026 13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Karaman'da 2011 yılında kaybolan Mevlüt Ozan Altar'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Sarıkavak hakkında 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında arama yapılan Sarıkavak'a ait çiftlikte bulunan 23 kemik parçasında yapılan DNA testi Altar'la uyuşmadı. Kemiklerin o dönemde aynı çiftlikte çalışıp kayıp olan Bekir Özkay'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Karaman'da 2011 yılında Mevlüt Ozan Atlar'ın kaybolduğunu belirten annesi Ayşe Atlar, kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın izine rastlanmadı. Ayşe Atlar, 2024 yılında oğlunun bulunması için bir televizyon programını katıldı. Atlar, programda günlerce oğlunun kaybolmasının ayrı yaşadığı eşiyle ilgisi olduğunu savundu. Ayşe Atlar'ın iddiaları sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma, çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleşmediğini belirterek, dosyayı polise devretti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Atlar ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda polis, Mevlüt Ozan Atlar'ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip, Konya'da sattıklarını belirledi. Daha sonra Atlar'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği saptandı.

Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Mevlüt Ozan Atlar

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Karaman'a dönen Mevlüt Ozan Atlar'ın, evine uğramadan daha önce çalıştığı Kadir Sarıkavak'a ait çiftliğe maaşından kalan alacağını istemeye gittiğini tespit etti. Atlar'a ait cep telefonu sinyalinin de en son çiftlik bölgesinde alındığı belirlendi. Araştırmasını derinleştiren polis, çiftlik sahibi Kadir Sarıkavak'ın, Atlar'a ait cep telefonunu sattığını tespit etti. 6 ay süren çalışmanın ardından geçen yıl şubat ayında Karaman, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik sahibi Kadir Sarıkavak oğlu İ.S. ve olaya karıştığı öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçlamaları kabul etmeyen Kadir Sarıkavak, Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor

23 KEMİK PARÇASI BULUNDU

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanın iddianame tamamlandı. İddianamede Kadir Sarıkavak için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede soruşturma kapsamında çitlikte yapılan aramada, ahırın beton kısmında yapılan kazı çalışmasında 23 kemik parçası ve cesedin sarıldığı halı bulunduğu belirtildi. Bulunan kemiklerin DNA testinde ise Altar'ın ailesinin DNA'sı ile uyuşmadığı tespit edildiğine yer verildi.

Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kadir Sarıkavak

KEMİKLER BEKİR ÖZKAY'A AİT OLABİLİR

Kemiklerin ise o dönemde aynı çiftlikte çalışıp kayıp olan Bekir Özkay'a ait olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. İddianamede Sarıkavak'ın cep telefonunda yapılan incelemede ise cinayet sonrası alınan cezalar vb. gibi konularda araştırma yaptığının saptandığı anlatıldı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

Karaman, Cinayet, Güncel, Suç

Son Dakika Güncel Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor - Son Dakika

