MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Sultanbeyli'deki toplantısında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı, bir teröriste destek vererek, terörizmle aynı hizaya düşmüştür. Terör örgütünün gönüllü savunucusu olmuştur. CHP'nin başında şu anda PKK'ya, teröristlere, methiyeler düzen bir suçlu oturmaktadır." dedi.

Partisinin Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nda konuşan Yönter, Haziran 2023'te yapılacak seçimlere hazırlandıklarını, bu kapsamda tüm ilçeleri karış karış gezdiklerini söyledi.

Karşılarında Türkiye'yi girdaba çekmek isteyen bir siyasi anlayışın bulunduğunu ifade eden Yönter, "Ne istiyorlar, ne bekliyorlar, neyi amaç ediniyorlar, az çok hepiniz biliyorsunuz; zillet, yani alçalmış, aşağılarda bulunan. Biz 'Türkiye'yi yükseltelim.' diyoruz. Bunlar aşağıya çekmenin derdinde. Biz 'Terörün kökünü kazıyalım.' diyoruz. Bunlar terörist Demirtaş'a sahip çıkmanın peşinde. Biz 'Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez.' diyoruz, bunun mücadelesindeyiz. PKK'yla, HDP'yle, FETO'yla ittifak yapıyorlar." diye konuştu.

Yönter, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla, güney sınırlarında kurulmak istenen terör devletinin kafasına balyozun indirildiğini belirterek, CHP ve İYİ Parti'nin Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermediğini söyledi.

Ekim 2021'de Türkiye'nin milli güvenliğinin tehlike altına girebileceği yerlere sınır ötesi harekat konusunda TBMM'de tezkerenin görüşüldüğünü anlatan Yönter, tezkere yetkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sayesinde verildiğini ifade etti.

"HDP'nin kapatılmasını sonuna kadar savunacağız"

Yönter, tezkere yetkisini verirken karşılarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu dile getirerek, "CHP 'hayır' dedi. 'Terörle mücadele yapamazsınız.' dediler. Şehide 'hayır' dediler, askere 'hayır' dediler, güvenliğimize 'hayır' dediler, Türkiye'ye 'hayır' dediler. Utanmaksızın, arlanmaksızın PKK'ya 'evet' dediler bunlar. HDP 'hayır' dedi, PKK'nın siyasi uzantısı, kravatlı bölücüler, mazbatalı teröristler TBMM'ye konuşlandılar. Biz TBMM'de terörist istemiyoruz. HDP'nin mutlaka ve kesinlikle kapatılmasını sonuna kadar savunacağız." dedi.

İYİ Parti'nin de şartlı bir şekilde tezkereye "evet" dediğini söyleyen Yönter, "Şimdi kalkmışlar, altı artı bir formatındaki zillet partileri, 29 Mayıs'taki toplantılarından hemen sonra muhtemel terörle ilgili operasyon kapsamında, harekat kapsamında 'bizi bilgilendirin' diyorlar. Yahu siz geçtiğimiz yılın ekim ayında tezkere görüşmelerinde terörle mücadeleye 'hayır' dediniz. Türkiye'ye, varlığımıza, bağımsızlığımıza, güvenliğimize 'hayır' dediniz. Ama hainliğe 'evet', teröre 'evet' dediniz. Bu pişkinlikle, bu fütursuzlukla karşımıza çıkmışsınız, 'bizi bilgilendirin' diyorsunuz. Bu terazi, bu sıkleti çekmez değerli dava arkadaşlarım. Türkiye bunları Allah'ın izniyle ezer geçer, yoluna sonuna kadar devam eder ve edecek, edeceğiz, kervan yolda kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin başında teröristlere methiyeler düzen bir suçlu oturmaktadır"

Yönter, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşmada, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." dediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bununla kalmadı, grup toplantısında kürsüye çıktı ve 'Selahattin Demirtaş'a adaletsizlik yapılıyor. Onu savunmak insani bir davranıştır.' dedi. Hemen ardından 'Gerçek ülkücüyüm, gerçek milliyetçiyim, gerçek vatanseverim.' dedi. Bu son kısım dalda tüneyen kargaların mizah konusudur değerli arkadaşlarım, itibar etmeyin. Senden ülkücü olur olmaz meselesine hiç girmek istemiyoruz. Bu tartışmanın lüzumu yok. CHP Genel Başkanı, bir teröriste destek vererek, terörizmle aynı hizaya düşmüştür. Terör örgütünün gönüllü savunucusu olmuştur. CHP'nin başında şu anda PKK'ya, teröristlere, methiyeler düzen bir suçlu oturmaktadır."

"İsveç ve Finlandiya'ya destek vermek, bugünkü şartlarda PKK'ya destek vermektir"

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki kişilerin tanınmaz durumda olduklarını söyleyen Yönter, "Türkiye düşmanları, Türk düşmanlarıyla yatıp kalkıyorlar. İsveç ve Finlandiya, Kandil'in Kuzey Avrupa'daki ikinci üssü, ikinci Kandil buralar. Yahu 33 teröristi bunlardan istiyoruz biz şu anda, FETÖ'cü ve PKK'lı. Sokaklarında teröristler, Türkiye aleyhine her gün yürüyüş yapıyor, İsveç hükümeti ve Finlandiya hükümeti bunları koruyor." dedi.

Yönter, teröristlerin ellerini kollarını sallayarak bu ülkelerde gezdiklerini, Türkiye'nin haklı ve meşru bir duruş göstererek bu duruma itiraz ettiğini vurgulayarak, "MHP ve AK Parti bu duruşu destekliyor. Gelin görün ki CHP'den İYİ Parti'ye kadar hepsi üç maymunu oynuyor. İsveç ve Finlandiya'nın yanında hizaya giriyorlar. İsveç ve Finlandiya'ya destek vermek, bugünkü şartlarda PKK'ya destek vermektir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi, bugünkü statükoda PKK'nın NATO'ya girmesi demektir. Buna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Şahin Gürz ile Nevzat Ünlütürk, Sultanbeyli MHP İlçe Başkanı Abdullah Çınar ve partililer katıldı.