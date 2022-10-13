MHP'li Özdemir: Türkiye sözde müttefik olan ülkelerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldı

MAKİNA Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi'nde terörle mücadeleye değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bu mücadelede çok ağır bedeller ödedik. Bu bedelleri ödemişken verilen mücadelede ne yazık ki Türkiye kendisiyle sözde müttefik olan ülkelerin zaman zaman ambargolarıyla da karşı karşıya kaldı" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Müdürü Tümgeneral Hüseyin Duman, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, katılımcı firmalar ve davetliler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Türkiye'nin savunma sanayinde 170'in üzerinde ülkeye ihracat yaptığı bir dönem içindeyiz. Dışa bağımlılığın azaltılması için yerlileştirme faaliyetlerinin önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Biz de bu anlamda sektörün önde gelen üreticilerini bir araya getirmek istedik" dedi.