Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu (1) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu (1)

03.09.2021 12:27

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler adaylarına seslenerek, "El ele vererek eğitim sistemimizi dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri haline getireceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler adaylarına seslenerek, "El ele vererek eğitim sistemimizi dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri haline getireceğiz. Biz, sizler için gerekli tüm kaynak ve destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerin de koşullar ne olursa olsun her bir çocuğumuzun kaliteli eğitim alması için elinizden geleni yapacağınızdan hiç kuşkum bulunmamaktadır." dedi.

Özer, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde, büyük bir eğitim ailesine sahip olduklarına işaret ederek, her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin çocuğun ilkokula adım attığını, sadece ilkokullardaki toplam öğrenci sayısının 5 milyon olduğunu dile getirdi.

Eğitim sisteminin büyüklüğünü anlamak için basit bir kıyasın bile yeterli olduğuna dikkati çeken Özer, Türkiye'de ilkokulda bulunan öğrenci sayısının Hollanda, İsrail, İsveç, Belçika, Yunanistan ve Portekiz'deki toplam ilkokul öğrenci sayılarından çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Bu kıyaslamayı yapmasının nedeninin, Türkiye'nin genç nüfus avantajına yani eşsiz insan kaynağı sermayesine vurgu yapmak olduğunu aktaran Özer, ülkenin bu muazzam avantajını toplumsal faydaya dönüştürebilmek için eğitimcilere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

Bakan Özer, büyük Türkiye olarak büyük hedefleri bulunduğuna işaret ederek, "2023 hedefleri çerçevesinde dünyadaki ilk 10 ekonomiden biri olma hedefimiz bulunuyor. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırabilmek için nitelikli eğitim sağlamak zorundayız. Ülkemizin toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için nitelikli eğitim sağlamak zorundayız. Ülkemizde yaşayan, tek tek her bir bireyin refahını artırmak için nitelikli eğitim sağlamak zorundayız." dedi.

Bu konudaki en büyük şanslarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi eğitime ve özellikle nitelikli eğitime her zaman en büyük desteği sağlayan bir liderle çalışmaları olduğunu söyleyen Özer, Erdoğan'ın bugün töreni teşrif etmesinin de eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"Şu an görev yapan öğretmenlerimizin 700 bini son 19 yılda atandı"

Bakan Mahmut Özer, öğretmenliğin tüm kadim medeniyetlerde hep en saygın meslekler arasında yer aldığını belirterek, "İslam medeniyetinde öğretmenler yani alimler peygamberlerin varisleridir. Osmanlı ve Anadolu topraklarında ilim erbabı hep el üstünde tutulmuştur. Osmanlı şehzadeleri muallimlere emanet edilmiştir. Öğretmenlere saygı ve taltif amacıyla 'alim', 'muallim', 'hoca' ve 'üstat' gibi terimler kullanılmaktadır. Osmanlı medreselerinde ders veren müderrislere, her zaman en itibarlı meslek grubu olarak değer verilmiştir. Öğretmenlerine de saygıda kusur etmeyen medeniyetler hep yükselmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de de bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenliğe çok büyük destekler sağladığını ve öğretmenlerin çalışma koşullarını sürekli iyileştirdiğini yakinen bildiklerini anlatan Özer, "2002 yılında ülkemizde 500 bin civarında olan öğretmen sayısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle destekleriyle 1 milyonu aşmış olup, şu an görev yapan öğretmenlerimizin 700 bini son 19 yılda atanmış öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu koşulları çok daha iyi noktalara taşıyacağız." diye konuştu.

"Eğitimi sadece akademik bir mesele olarak görmüyoruz"

"Bugün ilkokula başlayan bir çocuğumuzun söz gelimi 16 yıl sonra bir üniversite mezunu olarak gerçek dünyaya atıldığında onu nasıl bir dünyanın beklediğini bilemeyiz." diyen Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak şunu biliyoruz; bu çocuğumuzun okuduğunu çok iyi anlaması, sözlü ve yazılı iletişim kurabilmesi, hesap yapabilmesi, verileri yorumlayabilmesi ve eleştirel düşünebilmesi gerekmekte. Bu temel beceriler 100 yıl önce de önemliydi muhtemelen 100 yıl sonra da aynı önemini koruyacaktır. Biz eğitimi sadece akademik bir mesele olarak görmüyoruz. Eğitim akademik becerileri elbette geliştirmelidir. Ancak bununla birlikte ahlaki gelişim, karakter eğitimi, bizim için akademik becerilerin geliştirilmesi kadar önemlidir. Sağlıklı ve güvenli bir toplumun temeli sağlam bir ahlaki zeminde yeşerecektir. Bizler, çocuklarımızın duygusal, sosyal, akademik ve ahlaki niteliklerinin tümünü dengeli bir şekilde geliştirmeliyiz. Her bir çocuğumuzun karakterli bir şekilde yetişmesi, sizlerin onlara örnek olmasına bağlıdır. Her birimiz, çocuklarımızın başarılı olması kadar iyi insan olmasını, dürüst, merhametli ve sorumluluk sahibi olmasını isteriz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İslam medeniyetinde öğretmenlerin yüksek ahlaki vasıflara sahip topluma önderlik edecek kişiler olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı büyük düşünür İmam-ı Gazali 'Hoca ağaç, talebe ise gölge gibidir. Ağaç eğri olunca gölgesi de doğru olmaz.' demiştir. O halde eğitimciler olarak bizler çocuklarımızdan beklentilerimiz doğrultusunda davranışlarımızda tutarlı olacağız. Sorumlu davranacağız. Çocuklara, velilere ve meslektaşlarımıza karşı saygılı ve adil olacağız. Sizlerin her birinizin zorlu süreçlerden ve sınavlardan geçerek atanmayı hak ettiğinizi biliyorum. Tek tek her birinizi bu başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sizin gibi nitelikli öğretmenlerle her şeyi başarabiliriz. El ele vererek eğitim sistemimizi dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri haline getireceğiz. Biz, sizler için gerekli tüm kaynak ve destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerin de koşullar ne olursa olsun her bir çocuğumuzun kaliteli eğitim alması için elinizden geleni yapacağınızdan hiç kuşkum bulunmamaktadır. Ne olursa olsun şunu aklınızdan çıkarmayın; amacımız sadece toplumun belirli bir kesiminin ideal ve kaliteli bir eğitim alması değildir. Amacımız Edirne'den Ağrı'ya, Muğla'dan Hakkari'ye kadar her bir çocuğumuzun nitelikli eğitim alması için gayret göstermeliyiz. Her bir çocuğumuz ülkemizin geleceğini inşa edecek en değerli sermayemizdir. Bizim hiçbir çocuğumuzu kaybetme lüksümüz bulunmamaktadır. İnanın eğitim sistemimizde çözülemeyecek hiçbir sorunumuz bulunmamaktadır. Yeter ki bizler gayret edelim. Sizlerin, kalbinizdeki sevgiyle tek tek her bir çocukla en iyi şekilde ilgileneceğinize inanıyorum. Siz genç öğretmenlerimizin enerji ve idealizmine yürekten inanıyorum. Bizler de bu süreçte her daim sizlerin yanında olacağız."

Bakan Özer, atanan öğretmenlere başarı dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu (1)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu (1)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu (1)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu (1)

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Öğretmen, Atama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu (1) - Son Dakika


Son Dakika

16 yaşındaki genç, takla atan araçta yanarak can verdi 14:37 16 yaşındaki genç, takla atan araçta yanarak can verdi Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız 14:09 Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız
Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı 14:06 Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı 13:49 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı 13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti 12:35 Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı 12:24 Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı

Son Dakika Haberleri
14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti
14:14 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi
14:08 La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı
14:06 Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı
13:48 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı
13:45 Putin'den "Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
13:43 Sevenler sonunda kavuşacak! Kolpaçino hayranı olan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den ev daveti!
13:20 Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı
13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
13:08 Sarı-Lacivertli takımda bir ilk! Gelecekler, gidecekler ve planlar resmi siteden açıklandı
Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı! 15 liraya satılırken fiyatı 30 liraya çıktı. Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı! 15 liraya satılırken fiyatı 30 liraya çıktı.         
14:43
1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı         
14:27
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı         
14:09
Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor         
14:03
Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler         
13:30
Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti         
12:40
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor         
12:03
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız         
12:01
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 14:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement