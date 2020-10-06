Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite sınavı müfredatına ilişkin, "Bu sene bütün konular, bütün içerikler hepsi fazlasıyla var ve müfredatın tamamından sorumlular." dedi.

Selçuk, Haber Global televizyonu canlı yayınında Avrupa'da bir çok ülkede okulların açıldığını, öğretmen eğitimi konusunda bazı ülkelerin çalışma yaptığına değinerek, bu dönemde dijital beceri, uzaktan eğitim, salgın, matematikte son gelişmeler gibi konularda 846 bin öğretmenin eğitiminin sağlandığını kaydetti.

Ziya Selçuk, Avrupa'da "Kesinlikle yüz yüze eğitim olmalıdır." yaklaşımı olduğunu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Bu, kesinlikle ulusal çıkarlarımız çok önemli" açıklamaları yaptığını aktardı.

İngiltere, Fransa ve Türkiye'deki vaka sayılarına baktıklarını ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu vaka sayılarını karşılaştırarak, Türkiye'deki toplumsal hareketliliğe, turizme, bir çok parametreye bakarak: 'Biz ne yapmalıyız?' Bizim kontrollü olarak okulları açmamız gerekiyor, gördüğümüz şey bu. Hepsini niye açmıyoruz? Ben, hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Bunu Milli Eğitim Bakanı olarak söylüyorum. Tüm okulları tam zamanlı olarak, 5 gün ve bütün sınıflar, bütün öğrenciler aynı sınıfta, bunun için biraz Türkiye'nin hazırlanması gerekiyor. Bu yüzden bunu açmıyoruz. Bunu, bu süreçte peyderpey sınıfları yükselterek, öğretmenlerimizin, velilerimizin bu konudaki duyarlılıkları, toplumumuzun salgının artmasına yol açan bir takım sosyal faaliyetleri, bütün bunlarla ilgili bir dönüşüm lazım. Son 2 haftada Türkiye'de verilerde inanılmaz bir düşüş var. Ankara'da çok büyük bir düşüş var, İstanbul'da da var. Bütün bu verilere baktığımızda bu düşüşün olması gerekiyor. Bilim insanlarına elbette danışacağız. Bu 'bana göre, sana göre' işi değil. Bu, bilim işi ve bilimin yol göstericiliğine bakmak lazım burada. Bu veriler oldukça da biz, tüm sınıfları da açarız, açmak da istiyoruz."

Salgının ilk dönemlerinde okulları açıp daha sonra kapatan ülkelerin kontrollü ilerleme gerektiğini fark ederek, belirli tedbirleri aldıktan sonra okulları tekrar açtığını hatırlatan Selçuk, "Bizim de öğretmen eğitimi, temizlik, maske, mesafe gibi bütün bu tedbirleri, hijyenle ilgili bütün hususları, servis meselesini, Sağlık Bakanlığıyla ilgili iletişim yazılım altyapısını, otomasyon süreçlerini hepsini hazırlamamız gerekiyordu ki onları hazırladık. O yüzden artık daha rahat hareket ediyoruz. Önümüzdeki kabinede belki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir değerlendirme yapılacak, yeniden belli hususlar gündeme gelebilecek." ifadelerini kullandı.

"Bu sene sınava giren her çocuğumuz aynı koşullarla giriyor"

Selçuk, üniversite sınavı müfredatına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Sınav müfredatını Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor. ÖSYM ile görüşüp 'Bu sene konular, içerikler bunlar' diyoruz, onlar da ona göre soru hazırlıyorlar. Mart ayından sonra öğrencilerimize, velilerimize 'Bu herkesin yeni karşılaştığı bir durum, herkes hazırlıksız yakalandı. Biz hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. O yüzden sadece yüz yüze aldığınız derslerden sorumlusunuz.' dedik ve onların sınav içeriğini sorduk. 'Artık belirli bir hazırlık sürecimiz var. 8'ler, 12'ler okula da başlayacak. Bu sene müfredatın tümünden sorumlusunuz.' dedik. Konuları buna göre, belli ince ayrıntılar vesaire gözlenecek elbette onlar dikkate alınacak, çocuklarımızın durumuna da bakacağız ama genel olarak müfredatın tümünden sorumlular."

"Yüz yüze eğitimde geçen sene marta kadar gördükleri, uzaktan eğitimde gördükleri, bu sene yüz yüze eğitimde ve uzaktan eğitimde gördüklerinden mi sorumlular?" sorusuna Selçuk, "Elbette." karşılığını verdi.

Selçuk, müfredat içeriğinin normalde yıl sonuna doğru duyurulduğunu ancak bu yıl biraz daha erken olabileceğini, bununla ilgili içeriklerin gözden geçirildiğini, son kontrollerin yapılmasının ardından kısa sürede açıklanacağını bildirdi.

Ziya Selçuk, "Bu sene bütün dersleri görecekler. Geçen sene marttan sonraki dersleri görmedikleri için, bizim EBA televizyonumuz da yeni olduğu için, öğretmenlerimiz bu salgın sürecini yeni yaşadıkları için biz o zaman başka tedbir aldık ama bu sene bütün konular, bütün içerikler hepsi fazlasıyla var ve müfredatın tamamından sorumlular. Bu sene sınava giren her çocuğumuz aynı koşullarla giriyor. Bizim kontenjanımız zaten belirli. Salgın var diye kontenjan azalmayacak." dedi.

"Uymayan okul da oldu, saptadık ve müfettişlerimiz harekete geçti"

Kurallara uymayan özel okullar olduğu iddiasına yönelik soru üzerine Selçuk, şöyle konuştu:

"10 binin epey üzerinde özel okulumuz var. Özel okullar bizim paydaşımız ve bu ülkenin eğitim sistemine çok ciddi katkılar sunan kurumlarımız. Elbette herhangi bir hastanede de herhangi bir kafede de herhangi bir şirkette de istisnai olarak hata yapan gibi bir sürü durum olabilir hayatın her kesiminde. Buna uymayan okul da olabilir ki oldu, bunu saptadık ve ilgili müfettişlerimiz de harekete geçti. Ama okulların çoğunu bir zan altında bırakmamak lazım. Bunların sayısı o kadar az ki. Birkaç tane okuldan söz ediyorum ve o okullarla ilgili derhal tedbir alındı, soruşturma yapıldı ve maddi ceza olarak, belli bir süre sonra okul kapatmaya kadar giden yaptırımlarımız var. Bunların hepsini harekete geçiririz. Eğer kendilerine diğer okulların açmadığı bir durumda bir avantaj sağlayıp da tabi olmaları gereken yasal ve ahlaki hükümlere uymamanın bir bedeli olmalı."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2+5 ile ilgili ortaya konulan kuralın yeni açılan sınıflar için de geçerli olduğunu, onların da 2 gün devam edeceğini belirterek, "'Özel okular 5 gün açarsa' bu varsayımsal bir şey. Açarsa, bunun bir müeyyidesi var. Yaptık ve yapıyoruz, yapacağız." dedi.

Kreşlerle ilgili 2 gün şartı getirilmediğini, resmi anaokullarda da diğer sınıflara göre daha esnek olduklarını ifade eden Selçuk, kronik hastalığı olan öğretmenlere yönelik önlem alındığını, kronik hastalığı olan, 60 yaş üstü 62 bin civarında öğretmen olduğunu kaydetti.

Selçuk, yeni öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya, " Eylül'ün başında 20 bin öğretmen aldık çünkü bu dönemde ihtiyacımız oldu. Diğer öğretmenlerimizle ilgili de diyelim başka bir yerde başka bir açığımız var ne kadar açığımız varsa şimdilik ücretli öğretmenlerimizle bu açığımızı kapatıyoruz. Diyelim ki 10 bin daha lazım, 10 bin daha kapatırız. Hemen 2021 içinde yeni sözleşmeli öğretmen almakla ilgili çalışmalar başlamış durumda." karşılığını verdi.

"Çocuklarımız buna uyum sağladıklarında geleceğe dönük olarak toplumun riskini azaltacak"

Selçuk, çocuklara şöyle seslendi:

"Benim çocuklarımdan ricam şu, eğer okulda, serviste kurallara uyarlarsa, bir arkadaşlarına, bir öğretmenlerine, evdeki bir nineye, dedeye zarar vermemiş olurlar. Biz onlara güveniyoruz ve asıl taşıyıcı, bu konuda en duyarlı, en bilinçli kesim bizim çocuklarımız olacak ve onlar anne babalarını da uyaracaklar. Hijyen, tedbirler konusunda bizim çocuklarımız bu ülkenin taşıyıcısı olacaklar. Ben onlara güveniyorum ve hepsinin neyi nasıl yapması gerektiğini, öğretmenleri adım adım oyunla gösterecek. Çocuklarımız evde de sokakta da dışarıda da buna uyum sağladıklarında geleceğe dönük olarak toplumun riskini azaltacaklar."

Lise de ortaokul da ilkokul da olsa özel gereksinimli tüm çocukların 12 Ekim'de okula başlayacağını bildiren Selçuk, köy okullarının açılacağını, köy okullarındaki öğrencilere çalışma setleri, eğitim takvimi verildiğini anlattı.

Selçuk, 2019 KPSS'de ölçmeyle ilgili bir takım hataların olduğu iddiasına ilişkin, ÖSYM'nin çok güçlü bir ölçme değerlendirme altyapısı olduğunu, o sınavda aynı branştaki öğretmenlerin listelenmesi ve tüm öğretmenlerin tek bir listede listelenmesiyle ilgili bir farklılık bulunduğunu, 3 kez ÖSYM'den resmi görüş alarak bu konuya eğildiklerini ve bilimsel ölçütler dahilinde kesinlikle bir hatanın söz konusu olmadığını söyledi.

"İlkokullara beden eğitimi öğretmeni atanacak mı?" sorusunu Selçuk, "Şu anda yok ama tasarım beceri atölyelerimiz var. Bir yılda 10 binin üzerinde atölye açtık. Bunu inşallah 100 bine çıkaracağız. Bu atölyelerin çok önemli bir kısmı spor ve sanatla ilgili. Biz oralarda öğretmenlerimizden yararlanmak istiyoruz." diye yanıtladı.

"Eğitimin niteliğini artırmak için hizmet ediyoruz"

Selçuk, eğitimin niteliğini artırmak ve eğitimi bir sıçrama merkezi olarak görüp çocukların eksiksiz yetişmesini sağlamak için hizmet ettiğini dile getirerek, "Problemimiz yok mu? Problemimiz çok ama biz problemimiz var diye oturmayız. Yapmamız gereken iş, 'Kafayı takıp da o işi nasıl yüceltiriz?', bunun peşinde olmak." ifadelerini kullandı.

Eğitimle ilgili uluslararası mesafe almayı hedeflediklerini belirten Selçuk, Türkiye'nin PISA'daki bütün sınavlarda her sene aşağı düştüğünü ama bu yıl 8-10 ülke yukarı çıktığını anımsatarak, kasımda ilan edilecek PISA'nın müfredat merkezli versiyonu olan TEAM sınavında da Türkiye'nin yukarı çıkacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere "Okul başarısı, hayat başarısı demek değil. Çocukların kişilik gelişimi hayatlarının omurgası. Akademik eksiklikle ilgili endişe duymam ama kişilik gelişimiyle ilgili duyarım. Bizi ayakta tutan şey şahsiyetimizdir. Çocuklarımızın güçlü şahsiyetler görmeye ihtiyacı var. Çocukların yanında sürekli kötümser, karamsar, şikayet eden ve olumsuzluklardan bahseden bir bakış açısını onların dünyasını zehirler. O yüzden daha olumlu. Ebeveynler olarak aramızda konuşalım, çocuklar varken daha dikkatli olalım. Çocukların umuda ihtiyacı var." diye seslendi.

Selçuk, salgının eğitimi değerlendirme anlamında bir fırsat olduğunu, eğitimde daha iyi olmak için umutlarının arttığını sözlerine ekledi.

(Bitti)