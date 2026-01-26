Minneapolis'te Pretti için Gösteriler - Son Dakika
Dünya
BBC

Minneapolis'te Pretti için Gösteriler

Minneapolis\'te Pretti için Gösteriler
26.01.2026 04:17
Alex Pretti'nin göçmen polisi tarafından öldürülmesi, Minneapolis'te protesto gösterilerine yol açtı.

ABD'nin Minneapolis kentinde, 37 yaşındaki Alex Pretti'nin 24 Ocak'ta göçmen polisi tarafından vurularak öldürülmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenleniyor.

Göstericiler, federal göçmenlik uygulamalarını protesto ediyor.

BBC'ye konuşan bir protestocu, "Tedirginiz, bir sonraki adımda ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Minnesota Valisi Tim Walz ise ABD Başkan Donald Trump'a yeniden federal ajanları eyaletten çekme çağrısı yaptı.

Tim Walz, ABD'de yaşayan herkese seslendi, Pretti'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "Amerika, bu bir dönüm noktası" dedi.

Trump, Cumhuriyetçi; Walz ise Demokrat Parti'den.

Minneapolis ise Minnesota eyaletinin en büyük şehri.

Trump: 'Tüm suçlu yasa dışı göçmenleri teslim edin'

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'in, eyalet hapishanelerinde ve cezaevlerinde tutulan tüm "suçlu yasa dışı göçmenleri" sınır dışı edilmek üzere teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

Trump ayrıca Walz ve Frey'in yanı sıra ABD'deki Demokrat Partili tüm vali ve belediye başkanlarına da çağrıda bulundu:

"Direnmek; bölünme, kaos ve şiddet ateşini körüklemek yerine, ülkemizin yasalarını uygulamak için Trump Yönetimi ile resmi olarak işbirliği yapmanız gerek."

Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda ise göçmen polisinin Minneapolis'ten çekileceğini söyledi ancak tarih vermedi.

Trump, "Bir noktada ayrılacağız. Harika bir iş çıkardık, onlar da (göçmen polisi= harika bir iş çıkardı" dedi.

Trump röportajda ayrıca yönetiminin, Alex Pretti'nin ölümüyle ilgili olarak "her şeyi gözden geçirdiğini" ve "bir sonuca varacaklarını" söyledi.

Harris: 'Alex, ailesi, Minneapolis ve Amerika için öfkeliyim, kalbim kırık'

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alex Pretti'yi saygıyla andığını kaydetti.

2024'te başkanlık seçimlerinde Trump'a yenilen Harris, Pretti için, "federal ajanlar tarafından öldürülmeden önceki son eylemi, Minneapolislileri korumak için elinden gelen her şeyi yapmak oldu" dedi.

Harris açıklamasında, "Alex ve on binlerce Minnesotalı, federal hükümetin bir Amerikan şehrini ölüm saçan bir işgalle ele geçirmesine karşı komşularını cesurca savundu. Alex, ailesi, Minneapolis ve Amerika için öfkeliyim, kalbim kırık" ifadelerini kullandı.

Pretti ailesi: 'Lütfen oğlumuz hakkında gerçeği ortaya çıkarın'

Alex Pretti'nin öldürülmesi öncesi yaşananlarla ilgili olarak, Minnesota eyaleti yetkilileri ve federal yetkililer, çelişkili açıklamalar yaptı.

İç Güvenlik Bakanlığı, Pretti'nin silah taşıdığını ve görevlilerin silahı alma girişimlerine direnmesi üzerine, göçmen polisinin savunma amaçlı ateş açtığını savundu.

Görgü tanıkları, yerel yetkililer ve Alex Pretti'nin ailesi ise Pretti'nin elinde silah değil telefon olduğunu vurguladı.

Pretti ailesi, Trump yönetimin yaşananlar hakkında "iğrenç yalanlar" yaydığını iddia etti.

Aileden yapılan açıklamada, "Lütfen oğlumuz hakkında gerçeği ortaya çıkarın" denildi.

ABD vatandaşı ve hemşire olan Pretti, ailesi tarafından "iyi yürekli bir insan" olarak tanımlandı.

Federal göçmenlik görevlileri ve Pretti arasında, silahlı saldırıdan önce yaşanan arbedeyi gösteren videolar ortaya çıkmıştı.

Sınır Devriye Komutanı Greg Bovino, gerçeklerin ortaya çıkarılması için Pretti'nin ölümünün soruşturması gerektiğini söyledi.

Minneapolis'te 7 Ocak'ta da Renee Nicole Good, bir ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polisi (ICE) tarafından öldürülmüştü.

ICE nedir, niçin eleştiriliyor?

ICE, ABD'de 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrası 2002'de kuruldu ve İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlandı.

ICE, ABD'de göçmenlik yasalarını uygulamakla ve yasa dışı şekilde ülkeye giriş yapan göçmenlerle ilgili soruşturmalar yürütmekle sorumlu, bu göçmenlerin ülkeden çıkarılmasında da rol oynuyor.

ICE, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde birçok eyalette çok sayıda operasyon düzenlemiş ve binlerce kişiyi gözaltına almıştı.

Kurum görevlileri, ABD'de yasa dışı olarak bulunduklarından şüphelendikleri kişileri durdurma, gözaltına alma veya tutuklama yetkisine sahip.

ABD'de son dönemde ICE'in sınır devriye polisiyle birlikte düzenledikleri operasyonlar artmış, göçmen polisi birçok kez orantısız güç kullandığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak: BBC

Politika, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Minneapolis'te Pretti için Gösteriler

BBC
Minneapolis'te Pretti için Gösteriler
