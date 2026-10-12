MOBİSAD IMEX 2026'da sektör temsilcilerinden önemli açıklamalar: Uluslararası iş birlikleri ve girişimcilik öne çıktı - Son Dakika
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MOBİSAD IMEX 2026'da sektör temsilcilerinden önemli açıklamalar: Uluslararası iş birlikleri ve girişimcilik öne çıktı

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MOBİSAD IMEX 2026 Fuarı'nda Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Nettech Genel Koordinatörü Rıfat Kantaroğlu, Cepox Satış Temsilcisi Sedat Korkmaz ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürü Dr. Önder Kul, fuarın sektöre sunduğu fırsatları değerlendirdi. Temsilciler, uluslararası iş bağlantıları, franchise sistemleri ve teknoloji girişimlerinin küresel pazarlara açılması konusunda önemli bilgiler paylaştı.

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MOBİSAD IMEX 2026'ya ilk kez katıldıklarını belirten Nettech Genel Koordinatörü Rıfat Kantaroğlu, fuarın şirketleri açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Fuara ürün tanıtımından farklı bir konseptle katıldıklarını ifade eden Kantaroğlu, Nettech'in 57 bin çeşit mobil aksesuar ürününe sahip olduğunu belirterek asıl hedeflerinin franchise sistemini tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Kantaroğlu, şirketin Türkiye ve Avrupa'da benzerinin bulunmadığını ifade ettiği merkezi yönetim modeliyle tüm mağazalarını ortak bir kurumsal anlayışla yönettiğini söyledi. Bu sistemin teknik servis ve mobil aksesuar hizmetlerini kapsadığını belirten Kantaroğlu, fuarın şirketin iş modelinin tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

MOBİSAD IMEX 2026'da sektör temsilcilerinden önemli açıklamalar: Uluslararası iş birlikleri ve girişimcilik öne çıktı

CEPOX, 4-5 ÜLKEYLE YENİ İŞ BAĞLANTILARI KURDU

Cepox Satış Temsilcisi Sedat Korkmaz ise MOBİSAD IMEX 2026'ya ilk kez katıldıklarını ve başlangıçtaki tereddütlerine rağmen fuardan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

Fuar sayesinde yaklaşık 4-5 ülkeyle bağlantı kurduklarını açıklayan Korkmaz, organizasyonun özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara ulaşması açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Korkmaz, Hafızakartcı.com üzerinden iletişim sektörünün önde gelen yaklaşık 15 büyük ithalatçı ve tedarikçi firmasının ürünlerini müşterilerle buluşturduklarını ifade etti. Türkiye'nin 81 iline hizmet verdiklerini belirten Korkmaz, telefon, bilgisayar ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin farklı ürün gruplarına tek bir platform üzerinden ulaşabildiğini aktardı.

Cepox markasıyla yurt dışından hafıza kartı tedarik ettiklerini de belirten Korkmaz, güvenlik ve iletişim sektörlerine hafıza kartı ve flaş bellek ürünleri sağladıklarını söyledi.

KOBİ'lerin bu tür organizasyonlara katılmasının önemine dikkat çeken Korkmaz, MOBİSAD IMEX'in küçük işletmeler için de erişilebilir ve verimli bir fuar olduğunu belirterek 2027 yılında da organizasyonda yer almayı hedeflediklerini dile getirdi.

MOBİSAD IMEX 2026'da sektör temsilcilerinden önemli açıklamalar: Uluslararası iş birlikleri ve girişimcilik öne çıktı

BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME MERKEZİ 12 BİN 500'DEN FAZLA GİRİŞİMCİYİ DESTEKLEDİ

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Dr. Önder Kul da MOBİSAD IMEX 2026'nın oldukça hareketli geçtiğini belirterek fuar kapsamında girişimcilik ekosistemini destekleyen çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üç paydaşın katılımıyla bir panel düzenlediklerini aktaran Kul, fuar kapsamında girişimcilerin projelerini tanıtacağı bir Demo Day etkinliği de gerçekleştireceklerini ifade etti.

BTM'nin girişimcileri yıl boyunca 20'den fazla ulusal ve 12'den fazla uluslararası fuara taşıdığını belirten Kul, bu organizasyonlar aracılığıyla start-up'ların yeni teknolojilerini ve iş modellerini geniş kitlelerle buluşturduklarını söyledi.

Girişimcileri COP31'e de götürmeyi planladıklarını açıklayan Kul, geleneksel fuarcılık anlayışının teknoloji girişimleriyle birlikte dönüşüm geçirdiğine dikkat çekti.

MOBİSAD IMEX 2026'da sektör temsilcilerinden önemli açıklamalar: Uluslararası iş birlikleri ve girişimcilik öne çıktı

BTM'NİN GİRİŞİMCİLİK PORTFÖYÜ 2,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin 2026 yılında 10'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Kul, merkezin 2016 yılından bu yana 12 bin 500'den fazla girişimciye destek verdiğini açıkladı.

BTM'nin 2,2 milyar dolarlık portföy büyüklüğüne ulaştığını belirten Kul, dört farklı ülkede operasyon yürüttüklerini ifade etti.

Kul, merkezin hem Türk girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmasını sağladığını hem de yurt dışındaki girişimcilerin Türkiye girişimcilik ekosistemine kazandırılmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

MOBİSAD IMEX 2026, SEKTÖRÜN ULUSLARARASI BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİRİYOR

MOBİSAD IMEX 2026 kapsamında yapılan açıklamalar, fuarın mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni iş ortaklıkları kurması ve uluslararası pazarlara açılması açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.

Sektör temsilcileri, organizasyonun yalnızca ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı bir platform olmadığını, aynı zamanda girişimcilik, teknoloji ve yeni iş modellerinin buluştuğu önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

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