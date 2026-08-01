Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi

Moskova\'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya’nın başkenti Moskova, Kremlin yakınlarındaki lüks bir restoranda meydana gelen ve üst düzey bir generali hedef aldığı öne sürülen bombalı patlamayla sarsıldı. Rus ordusuna mensup rütbeli isimlerin katıldığı bir doğum günü yemeği sırasında yaşanan şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu lüks bir restoranda şiddetli bir patlama meydana geldi. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı patlamanın, bir Rus generalin doğum günü kutlaması sırasında gerçekleşmesi bombalı suikast ihtimalini güçlendirdi.

Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi

Moskova'nın merkezindeki Kudrinskaya Meydanı'nda yer alan ve kentin en seçkin mekânlarından biri olarak bilinen İtalyan restoranı Balzi Rossi, akşam saatlerinde büyük bir patlamayla sarsıldı. Stalin döneminden kalma tarihi binada meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTTİ, YARALILARIN DURUMU AĞIR

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Olayda en az 21 kişinin yaralandığı, bunlardan 17’sinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, patlamanın hemen ardından restoran önünde panik havasının hakim olduğunu ve çok sayıda ağır yaralının sedyelerle taşındığını aktardı.

Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi

HEDEF KREMLIN'E YAKIN ÜST DÜZEY ASKERİ KADRO MU?

Olayı bir suikast girişimi olarak öne çıkaran en dikkat çekici ayrıntı ise restorandaki konuk profili oldu. İddialara göre patlama, yüksek rütbeli bir Rus generalinin özel davetlileri ve güvenlik kurumlarından üst düzey isimlerle doğum gününü kutladığı sırada yaşandı.

Önde gelen Rus savaş propagandacısı Anastasia Kashevarova da mekânda "elit isimlerin" bir arada bulunduğunu doğrularken, restoranın önünde Rus Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerine ait siyah plakalı çok sayıda makam aracının yer alması hedefin adrese teslim bir suikast olduğu şüphelerini artırdı.

Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi

GAZ SIZINTISI İDDİASI ÇÖKTÜ

İlk anlarda patlamanın mutfaktaki gaz sızıntısından kaynaklandığı öne sürülse de, güvenlik güçleri ve uzmanlar incelemelerini doğrudan "bombalı sabotaj ve suikast" ihtimali üzerine yoğunlaştırdı.

Rus emniyet birimleri, doğum günü kutlamasının yapıldığı masaya ya da mekan içerisine önceden bir patlayıcı düzenek yerleştirilip yerleştirilmediğini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir terör ve suikast soruşturması başlattı.

Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi
Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi
Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi
Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi
Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi
Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi

Doğum Günü, Kremlin, Moskova, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

23:05
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti’ye geçiyor
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:50
Denizlispor kapanmanın eşiğinde
Denizlispor kapanmanın eşiğinde
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
21:10
Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina’ya diş geçiremedi
Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina'ya diş geçiremedi
20:43
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
18:57
Rusya’dan NATO üyesi Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
18:51
ABD’li generalden Pentagon’a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail’i savunmam
ABD'li generalden Pentagon'a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail'i savunmam
18:30
Sosyal medyadaki içki görseline 82 bin Tl ceza: Oyuncu Yiğit Dören yargıya başvurdu
Sosyal medyadaki içki görseline 82 bin Tl ceza: Oyuncu Yiğit Dören yargıya başvurdu
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 23:35:59. #7.13#
SON DAKİKA: Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.