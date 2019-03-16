Msb, Barbaros Hayrettin Paşa Klibini Yayınladı
1 saat önce
MSB, Barbaros Hayrettin Paşa klibini yayınladıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nı" başarıyla tamamlayan gemilerin boğazdan geçerken Barbaros Hayrettin Paşa Türbesine selam duruşlarını içeren klip paylaştı.
MSB, Barbaros Hayrettin Paşa
klibini yayınladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı
resmi sosyal medya hesabı Instagram
üzerinden "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nı" başarıyla tamamlayan gemilerin boğazdan geçerken Barbaros Hayrettin
Paşa Türbesine selam duruşlarını içeren klip paylaştı. Akdeniz
, Ege Denizi
ve Karadeniz
'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikat geçtiğimiz hafta sona ermişti. Görevini tamamlayan Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım ve TCG Barbaros, fırkateynleri ve beraberinde Bandırma
korvetleri ile hücum botlarının yer aldığı, denizaltılarının da eşlik ettiği 11 Türk Savaş gemisi boğazdan geçiş yaparak, Beşiktaş
'ta bulunan Barbaros Hayreddin Paşa
Türbesi'ni selamlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise buna ilişkin klip yayımladı. Klipte gemi personelinin geçiş sırasında selam durduğu görüntüler yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:29 Kaynak: İHA
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