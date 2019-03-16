Son Dakika Haberleri: Msb, Barbaros Hayrettin Paşa Klibini Yayınladı

Msb, Barbaros Hayrettin Paşa Klibini Yayınladı

1 saat önce

MSB, Barbaros Hayrettin Paşa klibini yayınladıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nı" başarıyla tamamlayan gemilerin boğazdan geçerken Barbaros Hayrettin Paşa Türbesine selam duruşlarını içeren klip paylaştı.

Msb, Barbaros Hayrettin Paşa Klibini Yayınladı, System.String[]
MSB, Barbaros Hayrettin Paşa klibini yayınladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nı" başarıyla tamamlayan gemilerin boğazdan geçerken Barbaros Hayrettin Paşa Türbesine selam duruşlarını içeren klip paylaştı.
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikat geçtiğimiz hafta sona ermişti. Görevini tamamlayan Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım ve TCG Barbaros, fırkateynleri ve beraberinde Bandırma korvetleri ile hücum botlarının yer aldığı, denizaltılarının da eşlik ettiği 11 Türk Savaş gemisi boğazdan geçiş yaparak, Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise buna ilişkin klip yayımladı. Klipte gemi personelinin geçiş sırasında selam durduğu görüntüler yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:29 Kaynak: İHA

Instagram, Milli Savunma Bakanlığı, Barbaros Hayrettin Paşa, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neymar ile El Ele Poz Veren Elif Aksu'nun Yeni Aşkı McGregor İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 22:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Msb, Barbaros Hayrettin Paşa Klibini Yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]