MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, S-400 hava savunma sistemlerinin birinci grup sevkıyatının 30 sorti ile tamamlandığını ve gelen parçaların kurulumuna başlandığını açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada, teröristle mücadele harekatı kapsamında son üç ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlarda 24'ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 489 teröristin etkisiz hale getirildiği, sözde lider kadroda yer alan 24 teröristin 1'inin kırmızı listede, 2'sinin mavi listede, 7'sinin turuncu listede ve 14'ünün gri listede yer aldığı belirtildi. Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı, 5 bin 658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombası ele geçirildiği bildirildi. 360 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 536 adet silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. 27 Mayıs tarihinde başlatılan ve başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile PKK'lı teröristler başta olmak üzere kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmatlar ve yaşam malzemelerinin tek tek imha edildiğini belirten yetkililer, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler olan Zap, Avaşin, Basyan, Sinat, Haftanin, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekatları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vurulmuştur, vurulmaya devam etmektedir. Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bu güne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 204 PKK'lı teröristin 71'ini Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur. Etkisiz hale getirilen 204 teröristin 177'sinin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirilmiş olması hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Terörle mücadele harekatına ilave olarak 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen hudut güvenliği tedbirleri çerçevesinde PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlar neticesinde 2 bin 22 litre kaçak akaryakıt, 11 bin 225 adet hap, 389 kilogram uyuşturucu, 107 bin 626 paket kaçak sigara ve 457 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir" dedi.



"2016'dan bugüne kadar toplam 17 bin 505 personel ihraç edilmiş, 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir"



FETÖ/PDY ile mücadelenin belirlenen müşterek kıstaslar çerçevesinde kararlılıkla devam ettiğini ifade eden askeri yetkililer, "Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 17 bin 505 personel ihraç edilmiş, 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edilmiş, 226 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan ve yaklaşık 3 bin radikal DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde emniyet ve güvenlik çerçevesinde ve bölge halkının geri dönmesi için uygun koşulların oluşturulması maksadıyla mayın ve EYP temizliği sürdürülmekte ve altyapı çalışmalarının emniyetle icrasına destek sağlanmaktadır. Bu çalışmalar sonucu, bugüne kadar yaklaşık 338 bin (337 bin 729) Suriye vatandaşının gönüllü olarak Fırat Kalkanı Harekat alanına dönmesi sağlanmıştır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde icra edilen ve bugüne kadar 4 bin 645 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Hakurk bölgesinde diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilirken, bölge halkının emniyeti kapsamında devam eden faaliyetler çerçevesinde bugüne kadar 300 adet mayın ve bin 734 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla bölgede tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonel faaliyetlere de aralıksız devam edilmektedir. Özellikle Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına yönelik terör örgütü tarafından yapılan saldırılara bölgedeki unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir. Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek ve bölgede istikrarı temin etmek maksadıyla, önceden varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 19 bağımsız/koordineli devriye faaliyeti icra edilmiştir" ifadelerini kullandı.



ABD ile yapılan görüşmelerin tatmin edici olmadığını ifade eden yetkililer, olası bir harekat için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Astana Mutabakatı kapsamında çatışmaların sona erdirilmesi, ateşkesin uygulanması ve yerlerinden edilen insanların güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rusya federasyonu ile koordineli görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 13 Ekim 2017'den itibaren tesis edilen 12 gözlem noktasında Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Özgür Suriye Ordusu ile faaliyetlere etkin şekilde devam edilmektedir. Soçi Mutabakatı çerçevesinde birinci milli devriye faaliyeti 8 Mart 2019'da gerçekleştirilmiş, bugüne kadar toplam 75 milli devriye faaliyeti icra edilmiştir. Devriye faaliyetlerinin İdlib'te ateşkesin muhafazası ile bölgede barış ve istikrarın tesisinin devamlılığına olumlu katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Bölgeye yönelik rejim taciz ve saldırıları ile RF ve rejimin hava saldırıları devam etmektedir. Rejim saldırılarının durdurulması Rejimin işgal ettiği köyleri boşaltması için RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmektedir. Münbiç'teki faaliyetlerimiz, ABD ile yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar neticesinde belirlenen Münbiç Yol Haritası (04 Haziran 2018) ve Güvenlik Prensipleri (16 Mayıs 2018) doğrultusunda yürütülmektedir. Bu kapsamda önceden tamamlanan 68 bağımsız/koordineli devriyeye ilave olarak 1 Kasım 2018'den itibaren bugüne kadar 31 müşterek/birleşik devriye icra edilmiştir. Tüm bu faaliyetlerimize rağmen Münbiç Yol Haritası'nın nihai hedefi olan YPG'nin bölgeden çıkarıldığına, ağır silahların toplandığına ve yerel yönetimin teşkiline yönelik bir tespit yapılamamıştır. Halen bölgede yaklaşık bin kadar terör örgütü mensubu bulunduğu değerlendirilmektedir."



"Amacımız iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır"



Suriye sınırının Fırat'ın doğusunda kalan kısmında Türkiye'ye saldırmak maksadıyla tünel, mevzi ve siper kazdıkları tespit edilen YPG unsurlarına meşru müdafaa hakkı ve angajman kuralları doğrultusunda TSK tarafından gerekli mukabelede bulunulduğunu ifade eden yetkililer, "Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir. Bu çerçevede ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 22 Temmuz'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi ile DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. Görüşmede mutabık kalındığı üzere her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlanmıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir/edecektir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve doğalgaz arama faaliyetlerimize uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde kararlılıkla devam edilmekte, kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimiz ile KKTC'nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır.Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden araştırma gemilerimize ihtiyaç duyulabilecek güvenlik desteği kapsamında fırkateynlerimiz, korvetlerimiz, hücum botlarımız, karakol gemilerimiz ve denizaltılarımız ile bölgede faaliyet gösteren deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımız tarafından koordineli olarak yakın destek sağlanmaktadır. Ege, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili gelişmeler çok yakından takip edilmektedir. Amacımız, gayretimiz ve temel yaklaşımımız Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden, iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır" dedi.



"Oldubittiye göz yumulmayacak"



Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye'nin dahil olmadığı hiçbir kararın, hiçbir anlaşmanın kalıcı ve geçerli olmayacağı, bölgede hiçbir şekilde oldubittiye göz yumulmayacağını kaydeden askeri yetkililer, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında güven artırıcı önlemler ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorun sahalarının görüşüldüğü toplantılar 20-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Atina'da, 18-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda 20 adet güven artırıcı önlemin uygulanması üzerinde mutabakat sağlanmıştır.İki heyet arasındaki görüşmelerin yapıcı bir atmosfer oluşturdu. Milli Savunma Bakanlarının çizdiği çerçevede yapılan çalışmalar ve müteakip toplantılarda geliştireceğimiz tedbirlerle Ege'de güvenli bir ortam oluşturulmasına katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir" dedi.



"S-400 'lerin birinci grup sevkıyatı tamamlandı"



Uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması kapsamında Rusya ile yapılan sözleşme kapsamında S-400'lerin birinci grup malzemelerinin sevkıyatının bugün itibariyle tamamlandığını ifade eden yetkililer, 30 sorti ile sevkıyatın tamamlandığını ifade etti. İkinci sevkıyatın da Ankara'ya yapılmasını planladıklarını kaydeden askeri yetkililer, "Uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacımızı karşılamak amacıyla yürütülen alternatif projelerden biri olan Patriot sistemlerinin tedarikine yönelik olarak SSB'lığı tarafından ABD ile görüşmelere devam edilmektedir. EUROSAM, ASELSAN ve ROKETSAN iş ortaklığında SAMP-T NT'ye yönelik ise kavram tanımlama çalışması devam etmektedir. Söz konusu çalışmada gereksinimler tanımlanmış, halihazırda sistem mimarilerinin oluşturulması safhası sürmektedir. Projenin Ekim 2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Türkiye'nin balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında Fransa, bir adet SAMP-T bataryasının ülkemizde konuşlandırılmasına yönelik teklifte bulunmuştur. Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye'de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususlar Fransız makamları ile koordine edilmektedir. SAMP- T' bataryaları doğu ve güney sınırına yerleştirilmesi planlanıyor" dedi.



"F-35 program ve uçaklarının güvenliği diğer ortaklar kadar Türkiye için de büyük önem taşımaktadır"



F-35 eğitimi için ABD'de bulunan pilotların geri dönüşü için hazırlıkların başladığını belirten yetkililer, "Ülkemizin F-35 programı ortaklığı ile ilgili olarak Mutabakat Muhtırası'nın Türkiye hariç tutularak güncelleneceği ve ABD'nin diğer ülkelerle bu konuda gerekli müzakereleri yapacağı, Türkiye'ye uçakların ve mal/hizmet teslimatının süresiz olarak askıya alındığı ve Türkiye'ye yeni iş payı verilmeyeceği belirtilmiş, pilotlarımızın ABD'deki eğitimleri dondurulmuştur. Bu kapsamda Sayın Bakanımızın yaptığı son değerlendirmede de yer aldığı üzere F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır. F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır. F-35 program ve uçaklarının güvenliği diğer ortakların olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.



Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Somali Türk Görev Kuvveti Askeri Okullar Komutanlığının 2018 yılında mezun ettiği 47 Somalili astsubaya ilave olarak bu yıl da 81 Somalili genç teğmen ile 71 genç astsubayın 2018-2019 döneminde Somali Silahlı Kuvvetlerine kazandırıldığını belirten yetkililer, "Mezun olan Somalili 81 genç teğmen Somali Askeri Okullar Komutanlığının ilk Harbiyeli mezunlarıdır. Mezuniyet töreni 24 Temmuz 2019 tarihinde Somali Cumhurbaşbakanı ve Somali Savunma Bakanı dahil Türk ve Somalili sivil ve askeri yetkililerin katılımıyla Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası'nda icra edilmiştir. Törende Savunma Bakanımızın da mesajı duyurulmuştur" dedi.



"Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak"



Silah altında bulunan 6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis işlemlerinin tamamlanarak, emniyetli bir şekilde memleketlerine gönderilmelerinin sağlandığını ifade eden yetkililer, "Geçiş sürecinde özellikle KKTC ve hudutlarımızda gerekli tedbirler alınarak devam eden faaliyetlerimizde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Askeralma Kanunu gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar vatandaşların bilgilendirilmesi maksadıyla hazırlanan ve yasal tebliğ mahiyetinde olan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin duyuru 12.07.2019 tarihinde Askeralma Genel Müdürlüğü internet adresinde yayınlanmıştır. Yeni askerlik sisteminde eğitim durumu kıstası olmaksızın isteyen herkes 6 ay askerlik yapabilecektir. Yedek subay ve yedek astsubaylar istekli olanlar arasından belirlenecek, istekli olmaması durumunda TSK ihtiyacına göre temin yapılacaktır. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler yine her yıl belirlenecek TSK ihtiyacı göz önüne alınarak kura ile belirlenecektir. Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak, bunun yanında askerlik ertelemesi devam edenler her yıl kuraya katılabilecektir. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 5. madde 5. fıkrasında belirtilen engel halleri taşımayan ve birlik komutanlarınca uygun görülenler erbaş ve erler ikinci 6 aya devam edebilecek ve harçlık alacaklardır. Dövizle askerlik ve bedelli askerlik ücretleri memur maaşı katsayısına endeksli olarak yıllara göre farklılık gösterebilecektir" şeklinde konuştu.



15 Temmuz'dan sonra personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle süratle personel temin faaliyetlerine başlandığına dikkat çeken yetkililer, şu ifadeleri kullandı;



"19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle toplam 65 bin 993 (5 bin 321 subay, 9 bin 105 astsubay, 40 bin 41 uzman/erbaş, 11 bin 526 sözleşmeli er) personel temin edilmiştir. Bunlara ilave olarak 3 bin 376 subay adayı ve 2 bin 883 astsubay adayının eğitimi devam etmektedir. TSK'nın nitelikli ve eğitimli personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak teşkilatlanan Milli Savunma Üniversitesinde halen misafir askeri öğrenciler dahil; 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle toplam 11 bin 61 personel eğitim ve öğrenim görmektedir. Askeri öğrenci alımı kapsamında başvuru yapan 446 bin 491 adaydan 372 bin 451 aday sınava girmiş, 218 bin 947 aday tercih yapmış, bunlardan 47 bin 700 aday ise 24 Haziran-26 Temmuz 2019 tarihlerinde Kara Harp Okulu yerleşkesinde yapılmakta olan seçim aşamalarına çağrılmış olup, seçim aşamaları devam etmektedir." - ANKARA

