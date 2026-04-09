Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Haberin Videosunu İzleyin
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış
09.04.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış
Haber Videosu

Adana’da 7 aylık hamile Bahar Aksüt’ün vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Genç kadının, bebeğini aldırmayı reddettiği gerekçesiyle pavyonu işleten mahalle muhtarı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedinin barajın buzları kırılarak suya atıldığı belirlendi. Cinayeti itiraf eden muhtar tutuklanırken, olayla bağlantılı iki kişi de cezaevine gönderildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Barajı'nda ölü bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadının, pavyonu işleten mahalle muhtarı tarafından bebeği aldırmadığı için bıçaklanarak öldürüldüğü, daha sonra barajın buzunu kırıp içine atıldığı belirlendi.

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış
Muhtar Mustafa Arıkan

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EVLİ VE 2 ÇOCUKLU MUHTAR ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, barajda fotoğraf çektirmeye giden vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kadın cesedinin, Tufanbeyli'de pavyonda çalışan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemede genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı belirlenmişti.

Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve 2 engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu ortaya çıkardı. 

SEVGİLİSİ HAMİLE KALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre Arıkan ile Aksüt arasında gönül ilişkisi bulunduğu, bu ilişkiden hamile kalan genç kadının 7 aylık olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen muhtarın ailesinin bebeği istemediği, Arıkan'ın da Aksüt'e bebeği aldırması için baskı yaptığı öne sürüldü.

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış
Öldürülen Bahar Aksüt

Cinayetin, 22 Şubat günü gece işlendiği belirlendi. İddiaya göre Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giderek Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.'yi (25) alıp Tufanbeyli'ye getirdi. Daha sonra Kader K. ve Vural Ö. (37) evde kalırken muhtar Bahar Aksüt'ü alarak Kürebeli Yaylası'ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadına bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz yanıt alınca sinirlenerek 7 aylık hamile Aksüt'ü, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

BARAJIN BUZUNU KIRIP CESEDİ İÇİNE ATMIŞ

Muhtar, genç kadını öldürdükten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı denedi. Ancak baraj soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Bunun üzerine araçtan balyoz alarak buzu kırıp genç kadını baraja attı. Daha sonrada Kader K. ve Vural Ö.'nün olduğu eve geldi. Bir süre sonra muhtar cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

KADININ ARKADAŞINI ÖLDÜRMEKTEN VAZGEÇMİŞ

Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği ileri sürüldü.

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ TUTUKLANDI

Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Gündem, Güncel, Kadın, Adana, Son Dakika

Son Dakika Adana Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 10:40:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.