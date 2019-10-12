NATO Parlamenter Asamblesi toplandı

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, kuruluşun Londra'daki yıllık oturumunda muhataplarına Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi aktardıklarını söyledi.

NATO PA'nın Londra'da düzenlenen 65. yıl sonbahar oturumunda basına açıklamalarda bulunan Bak, siyasi komite toplantısında Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik bazı değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, Türk delegasyonu olarak bu değerlendirmeler üzerine bazı açıklamalarda bulunduklarını anlattı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün Türkiye'de, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve kendisinin de bu görüşmelerde hazır bulunduğunu hatırlatan Bak, bugün NATO PA'daki diğer ülkelerin temsilcilerine bu görüşmelerle ilgili bilgi aktardığını kaydetti.

Bak, "Türkiye'nin operasyonu sınırımızdaki terör koridoruna karşı bir operasyondur. (Muhataplarımıza) Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre sınırdaki haklarımızı korumak için, bölgedeki teröristlerin bölgenin insanına yaptığı zulmün önüne geçmek ve oradan bize gelen saldırıları önlemek için bu operasyonu gerçekleştirdiğimizi anlattık." dedi.

Türkiye'nin daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile buna benzer operasyonları gerçekleştirdiğini hatırlatan Bak, Barış Pınarı Harekatı'nın da bölgeye huzur ve güven getirmek için yapıldığını muhataplarına aktardığını dile getirdi.

NATO PA'nın öncelikle NATO üyesi ülkelerin milletvekillerinden oluşan bir parlamento olduğuna işaret eden Bak, Türk delegasyonun da çeşitli komitelerde Türkiye'nin terör ve sığınmacı sorunlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdiğini vurguladı.

Sığınmacı sorunu

Bak, NATO PA kapsamındaki toplantılarda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulacak güvenli bölgeye 2 milyona yakın sığınmacının yerleştirileceğinin altını çizdiklerini de söyledi.

Türkiye'nin sığınmacı sorunu tek başına ve bütün gücüyle göğüslemeye çalıştığını belirten Bak, "Avrupa müttefiklerimizden, dostlarımızdan bize destek gelmiyor. İki yüzlü politikalar izliyorlar. Ama biz kararlı bir şekilde bu operasyonu da tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışını İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yaptığı ve 14 Ekim'e kadar sürecek NATO PA oturumunda 29 üye ülkenin yanı sıra ortak ve gözlemci ülkeler ile uluslararası örgütlerin delegasyonları da yer alıyor.

Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılacağı oturumda ele alınan konular arasında Rusya ile ilişkiler, İran'ın nükleer çalışmaları ve Afganistan'daki durum da yer alıyor.

NATO PA Türkiye Delegasyonu'nda Bak'ın yanı sıra milletvekilleri Ahmet Berat Çonkar, Ahmet Yıldız, Taner Yıldız, Nurettin Canikli, Fikri Işık, Şirin Ünal, Faik Öztrak, İlhan Kesici, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Kamil Aydın, Kamil Okyay Sındır, Utku Çakırözer, Erol Katırcıoğlu, Mevlüt Karakaya, Naci Cinisli ve Sena Nur Çelik de yer aldı.