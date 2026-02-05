Okul Servisi Altında Kalan Elanur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
3. Sayfa

Okul Servisi Altında Kalan Elanur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Okul Servisi Altında Kalan Elanur Son Yolculuğuna Uğurlandı
05.02.2026 14:55  Güncelleme: 16:16
Okul Servisi Altında Kalan Elanur Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli'nde servis aracının altında kalan 7 yaşındaki Elanur, Zonguldak'ta gözyaşlarıyla defnedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul çıkışında servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki Elanur Tabakoğlu hayatını kaybetti.

OKUL ÖNÜNDE CAN VERDİ

Kaza, dün Gebze ilçesi Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde meydana geldi. Okul çıkışı kendisini eve götürecek olan servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Elanur Tabakoğlu'na, 41 P 3597 plakalı servis minibüsü çarptı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük Elanur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"KENDİ SERVİSİNİN PEŞİNDEN KOŞARKEN BAŞKA BİR SERVİS ARACI EZMİŞ"

Olayın ardından konuşan Basat köyü Muhtarı Hasan Kuzucu, "Çocuk 1'inci sınıfa gidiyor. Her gün okulun bahçesine giren servis o gün girmiyor. Çocuk da yanlışlıkla başka bir arabaya biniyor. Durumu fark edince arabadan inip kendi servisinin peşinden koşmaya başlıyor. O esnada geri manevra yapan başka bir servis aracı Elanur'u eziyor. Kendi bırakıp gitmiyor biraz uzaktaymış unutuyor yani onu okulda" diye konuştu.

TABUTUNU TAŞIYAN BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Otopsi işlemlerinin ardından küçük Elanur'un cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne getirildi. Köydeki Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde feryatlar yükseldi. Acılı baba Fatih Tabakoğlu, evladının tabutu başında güçlükle ayakta dururken, yakınları ve köylüler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından minik Elanur'un cenazesi, dualar eşliğinde aile kabristanlığına defnedildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan servis şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Gebze, Kaza, Son Dakika

Okul Servisi Altında Kalan Elanur Son Yolculuğuna Uğurlandı
