AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
AVM\'lerin aranan markası Türkiye\'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı
09.12.2025 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AVM\'lerin aranan markası Türkiye\'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı
Haber Videosu

Oleg Cassini, 14 yıl faaliyet gösterdiği Türkiye'den ani bir kararla çekildi. Markanın Adana'daki mağazasında çalışan 9 personel, toplamda yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki tazminat ve içeride kalan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü gelinlik markası Oleg Cassini, 2017'de Adana mağazasını açarak Türkiye'deki erişimini genişletmişti. Marka, ülkede 14 yıl, Adana'da ise 8 yıl faaliyet gösterdi. Oleg Cassini, 13 Ekim'de yaptığı açıklamayla Türkiye operasyonlarını tamamen sonlandırdığını duyurdu.

Markanın Türkiye hesaplarından yayımlanan mesajda, "Türkiye'deki operasyonlarımızı sonlandırırken sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz için minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI VE TAZMİNATLARI KALDI

Markanın çekilmesinin ardından Adana'daki mağazanın 9 çalışanı hem işsiz kaldı hem de tazminatlarını ve içerideki birikmiş maaşlarını alamadıkları için mağduriyet yaşadı.

AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı

"ORTADA BIRAKILDIK"

Adana'da mağazanın müdürü Hande Zırtlan sürecü anlatarak, "13 Ekim 2025 yılında Türkiye'den çekildi. Burası da dahil olmak üzere bütün mağazalardaki çalışanların hepsi işten çıkartıldı. Çalışanların haklarını talep edebilecekleri bir pozisyon bırakmadan çekildiler. Şirket sorumlusu yurtdışında ve kendimizi ifade ettiğimizde şu an için yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Türkiye'de hiçbir yetkili bulunmuyor. Tamamen yurtdışına bağlı bir firmaydık. Yatırımcılar yurtdışında faaliyetlerine devam ediyor. Herkesin ticari hayatı sürerken, Türkiye'deki bu pozisyonda bizler tamamen ortada bırakılmış olduk" dedi.

AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı

"HAKLARIMIZI ALAMADIK, BİZİ ORTADA BIRAKTILAR"

Mağazada çalışan Gamze Alişan ise "2017 yılından bu yana bu şirkette çalışıyorum. Bize hiçbir bilgi vermeden, bir gün içinde mağazamızı kapattılar. Doğal olarak ödemelerimiz var ve borçlarımızla birlikte bizi ortada bıraktılar. Adana mağazasında 9 kişi olmak üzere Türkiye'deki tüm çalışanlar olarak çok mağduruz. Tazminat haklarımızı alamadık. Sesimizin duyurulmasını ve haklarımızın ödenmesini talep ediyoruz. Bu şirkete 10 yılımızı verdik. Adana mağazasında çalışanlar olarak yaklaşık 5 milyon lira alacağımız var. Tüm şirket genelinde hesaplandığında bu miktar çok daha büyük. Şirketimiz hiçbir zaman kötü bir durumda olmamıştı. Burada satışları yapan bizlerdik. Gerçekten buraya kazandırdık ama haklarımızı alamadık" diye konuştu.

AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    dava acacaksiniz bacim malesef baska yolu yok kazanirsiniz ama sonrada ortagin yurtsisindaki hissesine haciz göndereceksiniz hemen sonuçlanmaz ama umarim sonuc alirsiniz 13 0 Yanıtla
  • Atalay k Atalay k:
    Her ay tazminat hakları ayrı kebirlere atılır ve saklı haktır. Yatirilmadiysa o da suç teşkil eder 9 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    adananin avm si bile olay arkadas 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışanlara müjde İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde 6. perde açılıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde 6. perde açılıyor
Yargıtay, eski kocanın ’ucuz’ ve ’zavallı’ sözlerini hakaret saymadı Yargıtay, eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı
Monaco maçına saatler kala Galatasaray’da deprem Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin
Batuhan Kurt cinayetinde karar Annesi tabutuna sardığı Türk bayrağını açtı Batuhan Kurt cinayetinde karar! Annesi tabutuna sardığı Türk bayrağını açtı
Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak
İmralı gerginliği sonrası TBMM’de dikkat çeken görüntü İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu’nun son hali Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu
Liverpool’da büyük kriz Mohamed Salah kadroya alınmadı Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

11:38
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
10:48
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Rakam büyük oranda netleşti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti
10:41
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor Ölü sayısı yükseldi
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi
10:27
Öğretmen, polis, doktor, vaiz Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı
10:13
Mert Hakan ve Metehan’ın aylık geliri ortaya çıktı
Mert Hakan ve Metehan'ın aylık geliri ortaya çıktı
10:02
Türkiye bu olayı konuşuyor İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
10:01
Bahis skandalında şok detaylar Kulüp başkanı kendi maçına karşılıklı gol var oynamış
Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına karşılıklı gol var oynamış
09:39
Ülkeyi 7.5’lik deprem vurdu Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina
08:33
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir
07:31
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
06:16
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
06:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 11:46:11. #7.11#
SON DAKİKA: AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.