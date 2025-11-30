Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Van- Hakkari kara yolu'nun 45. kilometresinde saat 09.30'da feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde 3 kişinin bulunduğu öğrenilirken ekipler bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Gölde yapılan arama çalışmalarının ardından Rojhat Durğun'nun (Fotoğrafta) cansız bedenine ulaşıldı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, baraj gölü üzerinde balıkçıların kullandıkları fiber teknelerle arama yaparken, dalgıç ekipleri de aracın yuvarlandığı bölgeye dalış yaptı. Gölde yapılan arama çalışmalarıyla Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna'nın (20) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılıp ambulansın olduğu yere götürülen 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

Gölde yapılan arama çalışmalarının ardından Cihat Durna'nın (Fotoğrafta) cansız bedenine ulaşıldı.

Furkan Özdemir'in cansız bedeni ise Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı arama çalışmalarında akşam saatlerinde bulundu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan gençlerin cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Gölde yapılan arama çalışmalarının ardından Furkan Özdemir'in (Fotoğrafta) cansız bedenine ulaşıldı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin baraj gölüne uçtuğu anlar, barajın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajda sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobilin yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandığı görüldü. Kaza sırasında otomobilin yuvarlandığı noktadan toz yükseldiği de kameraya yansıdı.