"Oylarınızı büyük ve güçlü Türkiye istikametinde kullanın"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Oy vermeyen kardeşlerimizden, sandığa gitmeyen kardeşlerimizden özellikle sandıklara gelmelerini ve oylarını yeni büyük güçlü Türkiye istikametinde kullanmalarını istirham edeceğiz, anlatacağız, gayret edeceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Oy vermeyen kardeşlerimizden, sandığa gitmeyen kardeşlerimizden özellikle sandıklara gelmelerini ve oylarını yeni büyük güçlü Türkiye istikametinde kullanmalarını istirham edeceğiz, anlatacağız, gayret edeceğiz. İnsanların gönlüne, kalbine gireceğiz. Biz biz partiye yardım destek istemiyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğe ilişkin yürüyüşünde bu yürüyüşün sağlam ve düzgün sürdürülmesi için destek talep ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, Cihannüma Gönül Dostları ve Mektebi Hukuk üyelerinin organize ettiği Üsküdar'daki sahur programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, AK Parti'nin yerli ve milli bir parti olduğunu söyleyerek, "AK Parti Türkiye'de demokrasiyi geliştiren ve özellikle bürokratik oligarşi ile uzun yıllar mücadele veren ve reformcu bir partidir. Askerlikle ilgili, sadece bedelli askerlikle ilgili değil, yeni bir sistem getiren, milli eğitimde yeni bir model ortaya koyan ve sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yargıda reform paketi ile yeni bir yargı sistemi getiren bir partidir. AK Parti geniş kitlelerin oyunu alabilen ve memleketin her yerinde faal olan bir partidir ve herkesi kucaklayıcıdır. " diye konuştu.

Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinde bir araya gelmesi imkansız olan grup ve partilerin bir araya gelerek AK Parti karşısında saf tuttuğunu anlattı.

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da büyük hukuksuzluklar tespit edildiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandıkta görevli olmaması gereken yaklaşık 19 bin kişi tespit edildiği ve hukuksuz oy sayımları olduğu için seçimleri yenilemiştir. Biz mazbatanın seçilmiş bir kişinin elinden alınarak AK Parti adayına verilmesini talep etmiyoruz. Seçimin üzerinde oluşan şaibenin ortadan kaldırılması için yeniden işin sahibi olan halka, millete gitme talebimizi ortaya koydu. YSK da bu talebi kabul etti. Söz de karar da milletindir. Millet ne diyorsa baş göz üstünde. Bizim en önemli tavrımız budur. Biz hiçbir zaman demokrasi dışı güçlerden medet umarak Türkiye'de iktidar olmak ya da iktidarı değiştirmek gibi çarpık bir zihniyet içinde olmadık."

"Oylarınızı büyük ve güçlü Türkiye istikametinde kullanın"

Kurtulmuş 23 Haziran seçimlerinin Türkiye siyasi tarihi açısından önemli olduğunu belirtti.

Seçimlerde özellikle oy kullanmayan ya da boş oy kullananların sandığa gitmesi gerektiğini ve bu kişilerin ikna edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Oy vermeyen kardeşlerimizden, sandığa gitmeyen kardeşlerimizden özellikle sandıklara gelmelerini ve oylarını yeni büyük güçlü Türkiye istikametinde kullanmalarını istirham edeceğiz, anlatacağız, gayret edeceğiz. İnsanların gönlüne, kalbine gireceğiz. Biz partiye yardım destek istemiyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğe ilişkin yürüyüşünde bu yürüyüşün sağlam ve düzgün sürdürülmesi için destek talep ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah 23 Haziran Türkiye'nin dostlarının sevindiği, Türkiye'nin düşmanlarının da üzüldüğü bir seçim olacaktır."

- "Bir ülkeni gerçek gücü inanmış gençliğidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar'daki sahur programının ardından AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın organize ettiği sahur programına katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada gençliğin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bir ülkenin gerçek gücü ne o ülkenin ekonomik gücüdür, ne topudur tüfeğidir. Bir ülkenin asıl gücü askeriyesinin, parasının gücü de değil inanmış, o ülkenin değerleriyle donanmış, geleceği doğru için gitmesi adına yeri geldiğinde fedakarlık yapan, ülkesine sahip çıkan, ülkesinin düşmanlarına karşı ayağa dikilebilen bir gençliğe sahip olmasıdır. Onun için sizler burada temsil ettiğiniz genç kadro Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Sizlerle vakit geçirdiğimizde umutlarımızı artırıyoruz."

Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını ve birçok güç tarafından hedef alındığını söyleyen Kurtulmuş, bu durumu anlamak için büyük resme bakılması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Büyük resimde bir taraftan DEAŞ, PKK, PYD gibi küçük parçalar, diğer taraftan Doğu Akdeniz'de kızışmış olan doğalgaz arama mücadelesi, diğer taraftan ABD'nin 100 yılın planı diyerek bu bölgede Filistin'i yok etme planının hazırlıkları var. En son gazetelerde gördüğümüz üzere Sayın Trump yeni imzaladığı Filistin fotoğrafını Netenyahu'ya göndermiş. Bütün bunları üst üste koyun. Büyük güçlerin mücadelesini görün. Türkiye'nin çalışmaların görün. İleriye doğru atılım yapma potansiyeli olan tek güçlü ülke olarak gördükleri Türkiye'yi durdurmak, geriletmek ve sendeletmek istiyorlar. O yüzden hep birlikte bu ülkeye sahip çıkacağız. " ifadelerini kullandı.

İstanbul'da oy kullanmayan ya da oyu geçersiz sayılan çok sayıda kişi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İstanbul'da bu seçimde 1 milyon 700 bin insan oy kullanmaya gitmedi. 320 bin de geçersiz oy var. Bunların içinde yaklaşık yarısı boş oy. Bu kardeşlerimizin önemli bir kısmının daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş olduğunu biliyoruz. Şimdi size bir kamuoyu araştırmasının ilan edilmemiş sonuçlarını açıklıyorum. 2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın oranı yüzde 65'tir. Herhangi bir kızgınlık, dargınlık nedeniyle bu seçimde sandığa gitmedi ya da boş oy verdi. Birilerine kızdı ve bu kararı aldı. Şunlara bir ders verelim dedi, şunları bir uyaralım dedi. Biz tecrübeli bir siyasi parti olarak bu duygularınızı anlıyoruz. Neyin nerede yanlış olduğunu, sandıklardan neden beklediğimiz oyları alamadığımızı çok güzel tahlil ediyoruz. Geçenlerde bir laf söyledim ama onu tersinden yakaladılar. Biz gerektiğinde hatalarımızı eksiklerimizi düzeltmeyi bilir, siyaseten tövbe etmeyi de başarırız. "

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da konuşmasında gençliğin Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Bizi tanımayan gençlerimiz var. Bunlara kendimizi anlatmamız gerekiyor. Alacağımız daha çok yol var. Bunları sizin desteğinizle yapacağız. Onlara anlattığımız zaman bize hak veriyorlar. Onlara sevgiyle yaklaştığımızda başarılı oluyoruz. 28 Şubat döneminde neler olduğunu anlattığımızda o genç kardeşlerimizin, "Bunlar nasıl yaşandı bu ülkede" diye tepki verdiğini ve bunları ülkenin gençliğine CHP zihniyetinin yaşattığını söylediğimizde bizlere hak veriyorlar. Onun için sizlerle beraber gençler için yapacağımız daha çok hizmet var diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un programlarına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu

İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında

İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Saadet Partisi'nden Bakan Soylu'ya yanıt: Dün dündür, bugün bugündür