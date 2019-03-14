Son Dakika Haberleri: Özbekistan "Boeing 737 Max"Lere Havaalanlarını Kapattı

Özbekistan "Boeing 737 Max"Lere Havaalanlarını Kapattı

1 saat önce

Özbekistan, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara havaalanlarını geçici olarak kapatma kararı alırken, bu tür uçakların ülke hava sahası üzerinden uçuşlarına ise yasak getirmedi.

Özbekistan
Özbekistan, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara havaalanlarını geçici olarak kapatma kararı alırken, bu tür uçakların ülke hava sahası üzerinden uçuşlarına ise yasak getirmedi.

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir amaçlı karar alındığı bildirildi.


Özbekistan'ın söz konusu uçaklara havaalanlarını kapattığı kaydedilen açıklamada, "13 Mart 2019 itibarıyla Özbekistan'ın hava alanları bir ay boyunca B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçakların iniş ve kalkışları için geçici olarak kapatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasağın bu tür uçakların Özbekistan hava sahası üzerinden uçuşlarını kapsamadığı vurgulandı.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.


Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:01 Kaynak: AA

Etiyopya, Özbekistan, Boeing 737, Güncel
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