(ÖZEL HABER) Sahada Başakşehir, tribünlerde Fenerbahçe şampiyon

2020 futbol sezonu sona erdi. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın maçlarını (Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi, hazırlık maçları ve şampiyonluk kutlaması dahil) toplam 5,1 milyon futbolsever stadyumlarda izlerken, bu sezon seyirci sayısı 3,8 milyonda kaldı.

Süper Lig'de ilk 25 haftanın seyirci ortalaması 14 bin bandına ulaşırken, 25 haftalık verilere göre Fenerbahçe, 38.018 seyirci ortalaması ile ligin en fazla seyircili kulübü oldu.

"RAKAMLARLA 2019-2020 FUTBOL SEZONU"

Satılan bilet sayısı 1 milyon rakamının altında kaldı

2018-2019 sezonunda Süper Lig maçları için satılan bilet sayısı 1,5 milyon iken 2019-2020 sezonunun 25 haftalık periyodu toplamında 910.624 adet maç bileti satıldı.

"Taraftarlar gişeleri değil, internet platformlarını tercih etti"

2019-2020 sezonunda Süper Lig maçları için satılan biletlerin %76'sı passo.com.tr ve "Passo Mobil Uygulaması" üzerinden, %24'ü stadyum gişeleri ve diğer platformlardan satın alındı.

"En fazla maç bileti satan Galatasaray oldu"

2018-2019 sezonunda en fazla maç bileti satan kulüpler sırasıyla Trabzonspor, B.Belediye Erzurumspor ve Beşiktaş iken, 2019-2020 sezonunda en fazla maç bileti satan kulüp Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti.

"Anadolu'da en fazla biten satan kulüp D.G. Sivasspor oldu"

Dört büyüklerin haricinde Anadolu ekipleri arasında en fazla maç bileti satan kulüp Demir Grup Sivasspor oldu. Anadolu takımlarından en az bilet satan kulüp ise Gençlerbirliği kulübü oldu.

"Avrupa liglerinde seyirci ortalaması: 20.454 kişi"

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ( 18 maç) toplam 368.173 kişi stadyumlarda yer alırken, maçların seyirci ortalaması 20.454 olarak kayıtlara geçti. Sezonun Avrupa Ligleri maçları arasında en fazla seyircili maçı, Galatasaray- Real Madrid karşılaşması oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 48.968 kişi tribünden seyretti.

"En fazla ilgi Fenerbahçe maçlarına"

2019-2020 sezonunda Anadolu ekiplerinin 4 büyüklerle olan maçlarında, en fazla seyircili maçlar Fenerbahçe ile olan müsabakalar oldu. Örneğin, 25 haftalık süreçte seyirci ortalaması 5.300'lerde olan Alanyaspor Fenerbahçe maçında 8.573 kişiye ev sahipliği yaparken, 11.918 ortalaması olan D.G.Sivasspor, Fenerbahçe maçında 21.214 seyirci sayısına ulaştı. 11.534 seyirci ortalamasına sahip Antalyaspor, Fenerbahçe maçında 21.684 ile ligin en fazla seyircili maçına ulaşırken, Yeni Malatyaspor 8.500'lerde olan ortalama seyirci sayısını Fenerbahçe maçında 2'ye katladı.

"En az seyircili takım Süper Lig Şampiyonu Başakşehir

M.Başakşehir FK, 2018-2019 sezonunda 3.863 seyirci ortalaması ile ligin en az seyircili 2. takımı idi. Bu sezon 25 haftalık periyotta, 2.892 seyirci ortalamasına sahip kulüp, Türk futbolunun yeni şampiyonu unvanını alsa da, seyirci ortalaması ile ligin en son sırasındaki kulüp oldu.

"2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları"

Takım seyirci ortalaması

1- Fenerbahçe 38.018

2- Galatasaray 34.947

3- Trabzonspor 29.835

4- Beşiktaş 28.242

5- İ.H. Konyaspor 16.005

6- D.G: Sivasspor 11.919

7- F.T. Antalyspor 11.514

8- MKE Ankaragücü 10.775

9- Göztepe 10.401

10- İ.M.Kayserispor 9.536

11- Gaziantep FK 8.620

12- Y. Denizlispor 8.612

13- Y.Malatyaspor 8.576

14- Ç. Rizespor 6.486

15- A.Alanyaspor 5.312

16- Gençlerbirliği 4.862

17- Kasımpaşa 3.033

18- M.Başakşehir 2.892 - İSTANBUL