Üye Girişi
PAK'ın "hassas burunlar"ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor - Son Dakika

PAK'ın "hassas burunlar"ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor

18.12.2021 12:06

SERTAÇ BULUR/MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü bünyesinde uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçirilen arama kurtarma köpekleri, olası enkaz ve afet...

SERTAÇ BULUR/MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü bünyesinde uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçirilen arama kurtarma köpekleri, olası enkaz ve afet durumlarında canlı insanların bulunmasında önemli görev alacak.

AA'ya bilgi veren PAK Şube Müdürü Ahmet Cevat Aksoy, Türkiye'de muhtemel afet ve acil durumlarında Emniyet Teşkilatı olarak görevlerinin trafik, asayiş, kimliklendirme, vatandaşlarının can ve mal güvenliği, kamu düzeni ve devlet güvenliği, kritik bina ile tesislerin emniyeti ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Aksoy, bu görevlerin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla olası bir doğal afet durumunda afetzede vatandaşların hayatını kurtarmak amacıyla arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak PAK birimlerinin kurulmaya başlandığına işaret etti.

Bu kapsamda, Özel Harekat Başkanlığı Operasyon Şube Müdürlükleri bünyesinde 8 ilde çalışma başlatıldığına işaret eden Aksoy, Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı Ankara ve İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerinde Şube Müdürlüğü, 7 ildeki çevik kuvvet şube müdürlükleri bünyesinde Arama ve Kurtarma Birlik Amirliği olarak kurulduğunu ifade etti.

Aksoy, AFAD tarafından PAK birimlerinde görev yapan personele verilen kentsel arama ve kurtarma temel eğitiminin devam ettiğini, bunun yanı sıra doğada ve selde arama kurtarma eğitimlerinin sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası standartlar kapsamında, arama kurtarma faaliyetlerinde arama kurtarma köpeği ve köpek idarecisi ihtiyacını karşılamak amaçlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünden köpek idarecisi olmaya elverişli 4 personel seçilmiş olup KEM (Köpek Eğitim Merkezi) tarafından verilecek olan 24 haftalık eğitimini tamamlamasıyla can dostlarımızla beraber göreve hazır hale gelecek."

Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır'da tam donanımlı arama kurtarma araçlarının göreve hazır halde olduğunu aktaran Aksoy, şunları söyledi:

"PAK personelinin tecrübe edinmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, 4 Mart'ta AFAD koordinesinde Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim alanında ortak bir arama kurtarma tatbikatı başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Ülkemizde meydana gelen İzmir depremi, Artvin-Murgul-Arhavi, Kastamonu-Bozkurt-Abana sel afetleri ve Muğla-Marmaris, Antalya-Manavgat orman yangınlarında, arama kurtarma, tahliye, söndürme, soğutma, yardım dağıtma, güvenlik ve trafik faaliyetlerinde AFAD koordinesinde görev alınmıştır. Her türlü arama kurtarma faaliyetlerinde etkili ve verimli şekilde çalışılması için kurumlar arası iletişim, koordinasyon en üst seviyeye çıkarılmış, olası afetlerde vatandaşlarımıza yardım için müşterek hazırlıklarımız devam etmektedir."

"Köpekleri canlı insan kokusuna alıştırıyoruz"

PAK Müdürlüğünde görevli polis memuru ve köpek idarecisi Onur Önler de eğitim gördükleri kurslarda hem köpeklerin hem de kendilerinin psikolojik ve fiziki testlerden geçtiğini belirtti.

Canlı insanı bu köpeklerden daha iyi bulabilecek bir dedektörün olmadığının altını çizen Önler, köpeklerin branşının canlı insanı bulmaya yönelik olduğu için onlara öncelikle canlı insan kokusunu tanıttıklarını ifade etti.

Önler, şöyle devam etti:

"Köpeklerin, enkazda demir, beton parçaları gibi zorlu bir fiziki ortam olduğu için oralara tasmayla göndermemiz mümkün olmadığından uzaktan da bizi dinlemesi gerekiyor. Bu yüzden itaate eğitimlerine de çok fazla önem veriyoruz. Fiziki olarak iyi olan köpekler seçildiği için hem fiziki antrenmanlarımız var köpekler için hem de itaat antrenmanlarımız var.

Köpek Eğitim Merkezi'nde aldığımız bu kursta, uzman hocalarımızla beraber köpekleri canlı insan kokusuna alıştırıyoruz. Canlı insan köpeği, insanı bulup oyuncak almaktan ibaret değil. İşin içine adrenalin kokusu giriyor, köpek, kalp atışlarında sismik titreşimleri dahi enkaz altında duyabiliyor. Bu yüzden kursumuz biraz daha zor. Bu dediğim faktörlerin hiçbirisi kadavrada olmadığı için köpek de bu farkı kendisi anlayabiliyor. Her gün bizim çalıştığımız birimden iki farklı insan geliyor, o iki insan enkazda saklanıyor, köpeklere bu insanları sürekli bulduruyoruz. Bunlar aynı insanlar değil, çünkü sadece o iki insanın kokusunu öğrenip ödül alırsa bu sefer sadece o iki insanı arayacak ve görevlerde herhangi bir insan bulmaya çalışmayacak köpek. Hocalarımızın bize öğrettikleri şekilde eğitimlerimizi bu yönde yapıyoruz."

PAK'ın hassas burunlar ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor
PAK'ın hassas burunlar ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor
PAK'ın hassas burunlar ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor
PAK'ın hassas burunlar ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Arama Kurtarma, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PAK'ın 'hassas burunlar'ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:04 Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor
12:01 Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi
11:54 Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu
11:49 Yargıtay'dan tüketiciyi rahatlatan karar: Sözleşmelerde yer alan haksız şartlar hükümsüzdür
11:44 Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?
11:40 Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı
11:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, Afrika kıtasının kaderini değiştirdi
11:29 Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi
11:25 Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer
11:18 "En büyük arzumuz budur" diyen Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi
Rus oyuncu Türkiye'de kayboldu! Arkadaşları ilanlarla onu arıyor Rus oyuncu Türkiye'de kayboldu! Arkadaşları ilanlarla onu arıyor         
12:12
Xavi, kaptan Alba'nın yerine Galatasaray'ın eski yıldızını Barcelona'ya getiriyor Xavi, kaptan Alba'nın yerine Galatasaray'ın eski yıldızını Barcelona'ya getiriyor         
12:04
Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi         
12:02
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 12:16:42. #1.12#
SON DAKİKA: PAK'ın "hassas burunlar"ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement