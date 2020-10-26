Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı - Son Dakika
BBC

Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı

26.10.2020 15:27
Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepki olarak Fransa milli takımından ayrılma kararı aldığı öne sürülen Manchester United oyuncusu Paul Pogba, söz konusu haberleri yalanladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepki olarak Fransa milli takımından ayrılma kararı aldığı öne sürülen Manchester United oyuncusu Paul Pogba, söz konusu haberleri yalanladı.

İngiltere medyasında Ortadoğu spor basınına atfen yayımlanan haberlerde, bir süre önce din değiştirerek Müslüman olan 27 yaşındaki Pogba'nın Macron'un İslam'la ilgili sözleri nedeniyle milli takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesaplarından iddiayı yalanladı. Pogba, İngiliz The Sun gazetesinin haberini, "Unacceptable Fake News", yani "Kabul edilemez yalan haber" yazılı bir etiketle paylaştı.

'İslam terörizm değildir'

Pogba geçen yıl Times gazetesine, neden Müslüman olduğunu anlatırken "İslam'ın kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini ve her şeye şükran duymasını sağladığını" söylemişti.

Paul Pogba, söyleşide "Müslüman olmak, hayatımda iyi bir değişiklik oldu. Annem Müslüman olmasına karşın ben Müslüman olarak doğmadım. Öyle yetiştim. İslam, herkesin sandığı gibi terörizm değildir. Medyada duyduğumuzdan başka bir şey, güzel bir şeydir" demişti.

Tartışmalar nasıl başladı?

Samuel Paty adlı bir öğretmen, 16 Ekim'de Paris yakınlarındaki bir okulda başı kesilerek öldürülmüştü.

Derste ifade özgürlüğünü anlatırken öğrencilerine Muhammed Peygamber karikatürlerini gösteren Paty'nin ölümü ülkede infial yaratmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Abdullah Anzorov adlı 18 yaşındaki bir Çeçen göçmen tarafından öldürülen Paty'nin cenazesinde "Birlik ve kararlılık, İslami terörizmin gaddarlığına karşı verilecek en güzel yanıtlardır" demişti.

Cenaze töreninde Paty'ye Fransa'nın en yüksek şeref nişanı olan "Legion d'honneur" verilmişti.

Fransa'da Paty'nin ölümünden sonra Muhammed Peygamber karikatürleri bazı kamu binalarına yansıtıldı.

Macron cinayet sonrası yaptığı açıklamada, "Samuel Paty Cumhuriyeti özümsediği için, İslamcıların geleceğimizi istemesi nedeniyle öldürüldü. Çünkü biliyorlar ki onun gibi sessiz kahramanlar olduğu sürece asla geleceğimize sahip olamayacaklar. Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" demişti.

Tepki ve boykot

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günkü konuşmasında Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerinin binaların cephelerine yansıtılmasını eleştirirken Macron için söylediği "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" şeklindeki sözleri sonrası, Fransa Cumartesi günü Türkiye'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Pakistan Başbakanı Imran Khan da Pazar günü Macron'u, "İslam'a saldırmakla" suçladı.

Irak, Fas ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve Lübnan'daki Hizbullah hareketinden de Macron'a tepki geldi.

Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri raflardan kaldırıldı.

Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı. Birlik bu kararı, "Muhammed Peygamber'e hakaretlerin tekrarlanması" nedeniyle aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Fransız market zinciri Carrefour'un boykot edilmesine dair bir etiket Pazar günü sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

Libya, Suriye ve Gazze Şeridi'nde de benzer protestolar görülüyor.

Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı

Cumhurbaşkanı, Paul Pogba, Fransa, Milli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Nefes kesen operasyon! Sınır dışı edilen suç örgütü lideri lüks otelde yakayı ele verdi Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor
Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu         
15:52
Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim         
15:26
Bahar Candan, Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu         
15:19
Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:29
Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu         
14:15
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı         
14:08
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti         
13:43
Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak         
13:23
Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar         
12:53
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu: 75 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu: 75 ölü, 60 yaralı         
12:41
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 16:05:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei