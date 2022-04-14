Pazar günü yollar kapanacak, sınava girecekler dikkat - Son Dakika

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul - İstanbul etabı, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul'da bazı yollar yarış nedeniyle kapatılacak. Ayın gün yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 'na girecek adaylara uyarıda bulunuldu.

Etap kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:

FATİH VE ÇEVRESİ:

Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift YönlüGazi Mustafa Kemal Paşa CaddesiAtatürk Bulvarı Yenikapı İstikametiKadir Has CaddesiAbdülezelpaşa CaddesiRagıp Gümüşpala CaddesiGalata KöprüsüReşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

Alternatif Yollar ise şu şekilde belirtildi: Fevzipaşa CaddesiBalat YoluCemil Birsel Caddesi Vatan CaddesiMillet CaddesiAtatürk Bulvarı Taksim İstikametiAvrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ: -Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi ile Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti-Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi-Beyoğlu - İnönü CaddesiBeyoğlu - Mete Caddesi Gidiş ve GelişBeyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı-Beyoğlu - Askerocağı CaddesiBeşiktaş - Dolmabahçe Gazhane CaddesiŞişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu CaddesiBeşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş ve GelişiBeşiktaş - Kadırgalar CaddesiBeşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş ve GelişBeyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş ve GelişBeyoğlu - Necatibey CaddesiBeyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikametiBeşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş ve Geliş-Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikametiBeşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi ÇıkışıBeşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş ve GelişBeşiktaş - Palanga CaddesiBeşiktaş - Muallim Naci CaddesiBeşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş ve GelişBeşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikametiBeşiktaş - Cevdet Paşa CaddesiSarıyer - Yahya Kemal CaddesiSarıyer - Balta Limanı Hisar CaddesiSarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi KatılımSarıyer - Sakıp Sabancı CaddesiSarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikametiSarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikametiSarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikametiBeyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikametiBeyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

Alternatif Yollar: Refik Saydam Caddesi Taksim İstikametiTarlabaşı BulvarıCumhuriyet CaddesiTaşkışla CaddesiBarbaros BulvarıAdnan Saygun CaddesiSüleyman Seba CaddesiDereboyu CaddesiPortakal Yokuşu CaddesiSekbanlar Sokakİnşirah SokakKüçük Bebek CaddesiKöybaşı CaddesiEski Büyükdere Caddesi

ANADOLU YAKASI: Üsküdar: Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.

Kadıköy: Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Maltepe: Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

Alternatif Yollar: Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilecek.D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilecek.Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.

ÇEVRE YOLLAR: (Kapama Saati: 08.30)D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekr.)Sait Çiftçi katılım

Alternatif Yollar: Büyükdere CaddesiYavuz Sultan Selim Köprüsü

NOT: Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.301. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevkii)2. Sait Çiftçi Katılım

Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.451. Uzunçayır Köprülü Kavşak2. O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti3. Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım4. Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım

5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş