Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya sıçradı! Sınırdaki Przewodow Köyü'ne düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya sıçradı! Sınırdaki Przewodow Köyü'ne düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

15.11.2022 22:16
Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya sıçradı! Sınırdaki Przewodow Köyü'ne düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Przewodow Köyü'ne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü. Yaşanan olayda iki kişi yaşamını yitirirken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal etmesiyle başlayan savaşta gerilim iyice tırmandı. Ukrayna'nın Herson'ı geri almasıyla birlikte Rusya füze saldırılarına ağırlık verdi. Başkent Kiev bugün patlama sesleriyle yankılandı. Kiev'de en az 3 binaya füze isabet ederken, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kiev'in yanı sıra Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video bağlantı gerçekleştirdiği G20 zirvesinde konuşma yapmasından saatler sonra başladı.

POLONYA'YA DA FÜZE DÜŞTÜ

Ukrayna'yla birlikte Polonya'da hareketlilik yaşanıyor. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ndeki bir çiftliğe kaynağı henüz bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ'NDEN ACİL TOPLANTI

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

UKRAYNA'NIN ENERJİ ALTYAPISINA 85 FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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