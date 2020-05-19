Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir - Son Dakika

Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir

Akdeniz'in Girit Adası bölgesinde günlerdir olan depremleri değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye'yi ilgilendiren bu kuşak, 8.0'den büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip. Deprem Girit Adası bölgesini daha etkiler ama bizi de dolaylı yönden ciddi şekilde etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir, System.String[]

Yunanistan'ın Girit Adası'nın olduğu bölgede yaşanan deprem hareketliliği sürüyor. Dün sabah saatlerinde yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremle güne uyanan ada sakinleri ardından çok sayıda artçı depreme şahit oldu. Bölgede geçtiğimiz haftalarda da 6,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem yaşanmıştı. Bu depremlerle alakalı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şu şekilde;

CNN Türk'ün haberine göre; Akdeniz'deki depremlere şöyle bakmak lazım, sadece Girit Adası için düşünmek doğru değil. Burada bir alan var. Bu hat için konuşmak gerekir. Batı'da İyonya Denizi'nde başlıyor bu hat, güneyde Girit, Kerpe ve Rodos Adası oralardan Fethiye'ye doğru giden derin bir çukur var.

Ege'ye ve Anadolu'ya doğru dalan bir çukur. Hatta Rodos Adası'nın yanındaki çukur 4 bin 500 metre Akdeniz'in en derin yeri, burası bir tesadüf değil. Bir yitim zonu olduğu için.

"8.0'DEN BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR"

Burasını dünyadaki yerlere benzetmek gerekirse Japonya, Şili ve Endonezya deprem mekanizmasına benzetebiliriz. Yani dünyanın en tehlikeli yerlerine benzetebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'yi ilgilendiren bu kuşak, 8.0'den büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip. 365 yılıdepremi 8.6 büyüklüğündeki bu depremde Hitit Adası'nın batısında gerçekleşiyor ve adayı 9 metre havaya yükseliyor. Bu saydığımız bölge özellikle Girit civarı, üçlü tehlikeli ile karşı karşıya deprem tsunami ve volkanizma bunun üçünü de aynı anda üretebilir.

"DOLAYLI YÖNDEN CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLER"

Deprem Girit Adası bölgesini daha etkiler ama bizi de dolaylı yönden ciddi şekilde etkileyebilir. Fethiye'de 1957 depremi var. Bizde de çok etkisiz kalmaz. Yunan adalarını daha çok etkiler ama bu zonun Ege Denizi'ne doğru kısmında Muğla Gökova, Istanköy, İncirli gibi yerler var yakınlarımızda oralarda da deprem zonla ilgili.

Bu hattaki depremlerin mekanizması birbiri ile ilintili. Depremin gelecekte olabileceğini kabul edip tedbirlerimizi ona göre hazırlamamız gerekir.

BİR UYGARLIĞI YOK EDEN OLAY

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter hesabından daha önce bölgede yaşanan ve Girit Minoan Uygarlığı'nı yok eden olayın bilgilerini de paylaşmıştı.

Ersoy "Krakatoa volkanından daha kötüsü Ege'de yanı başımızda Santorini adasında ünlü Thera volkanı M.Ö. 1600'lerde öyle şiddetli (7 VEI şiddetinde) patlıyor ki püskürmede 60 km3 malzeme çıkıyor, devasa bir tsunami dalgası Girit Minoan Uygarlığını yok ediyor." ifadelerini kullanarak bilgileri aktardı.

GECE AKDENİZ'DE 5,6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Şükrü Ersoy, Akdeniz, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 07:52 

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir - Son Dakika

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