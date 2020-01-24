Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti - Son Dakika

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti

19 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.5'lik depremin ardından Profesör Doktor Feyzi Bingöl'ün söylediği sözler akıllara geldi. Bingöl, Aralık ayında Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6-7 büyüklüğünde deprem beklediğini açıklamıştı.

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl'ün yaptığı açıklamalar geldi. Aralık ayında yaşanan depremin ardından fay hatlarında sorun olduğunu belirten Bingöl, 7 büyüklüğüne kadar deprem beklediğini açıklamıştı.

Bingöl şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu bölgede Doğu Anadolu fayı dediğimiz Erzincan ve Erzurum'dan başlayan İstanbul'u da içerisine alan Kuzey Anadolu fayından sonra Türkiye'nin ikinci büyük fayı bulunuyor. Ortalama 5 büyüklüğündeki depremler bu fay hattının geçtiği Sivrice ilçesinde birkaç yıl içerisinde sıkça tekrarlanıyor.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞTURMA RİSKİ VAR"

Bu 5 büyüklüğündeki deprem onun tetikleyicisidir ya da öncüsüdür diyemeyiz. 1978 yılından bu yana sürekli ilgililere dile getirdik. Bölgede özellikle; Elazığ, Malatya, Bingöl, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden bu fay hattının 7 büyüklüğünde deprem oluşturma riski var."

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti
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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:29 
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