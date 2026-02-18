Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri

Haberin Videosunu İzleyin
Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri
18.02.2026 10:29  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri
Haber Videosu

Milyonlarca Müslüman, 2026 Ramazan ayı için ilk sahurlarını yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak olan ilk oruç için tüm illerin imsakiye takvimi ve Ramazan Bayramı tarihlerini paylaştı. Uzmanlar, Ramazan ayında iftarda sağlığı korumak için dengeli ve kontrollü beslenmenin önemini vurguluyor. Orucun hurma ve su ile açılması, ardından hafif bir çorba ile mideyi hazırlamak öneriliyor.

Milyonlarca Müslüman, 2026 Ramazan ayı için bu gece uyanacak ve ilk sahurlarını yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak olan ilk oruç için tüm illerin imsakiye takvimi netleşti.

İSTANBUL İÇİN SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri
Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri
Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri

ANKARA İÇİN SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri
Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri
Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

İFTARDA NASIL BESLENMELİ?

Uzmanlar, Ramazan ayında iftarda sağlığı korumak için dengeli ve kontrollü beslenmenin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Gün boyu süren açlığın ardından orucun hurma ve su ile açılması, ardından hafif bir çorba ile mideyi hazırlamak öneriliyor. Ana öğünde ise kızartma ve aşırı yağlı yiyecekler yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirilmiş et ve sebze yemekleri tercih edilmeli. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi, hızlı yemekten kaçınılması ve iftar ile sahur arasında yeterli su tüketilmesi de sindirim sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı, Sağlık, İftar, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    kul hakkı yersek orucumuz bozulur mu hocam ? 5 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    1 adet hurma 40 tl hocam bolluk ayı nerde :) 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:39:52. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.