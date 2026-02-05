Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda

Ne pide ne de hurma! Ramazan\'ın gözdesi tezgahlarda
05.02.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden kurutulmuş bamya tezgahlardaki yerini aldı. Yerli bamya 3 bin TL, ithal bamya ise 2 bin 500-2 bin 600 TL'den satılıyor. Esnaf, fiyatların daha yüksek olmasının beklendiğini ancak ithal bamyanın bu durumu baskıladığını ifade etti.

Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan bamya da tezgahlarda yerini aldı.

FİYATIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Kuru yerli bamyanın kilosu 3 bin TL'den satışa sunulurken, ithal bamya da 2 bin 500-2 bin 600 TL arasında satılıyor.

Ramazan'ın gözdesi bamya tezgahlarda

"4 BİN 500 TL CİVARINA YÜKSELMESİ BEKLENİYORDU"

Ramazan'da bamyanın öneminin daha çok ortaya çıktığını söyleyen esnaf Arif Cankı, "Ramazan'ın gelmesi ile bamyanın önemi daha da ön plana çıkıyor. Çünkü bizim kültürümüzde Ramazan sofralarımızın güzelliklerinden bir tanesi de bamya yemeği ve çorbasıdır. Genelde iri bamyayı sevmiyoruz. Çiçek bamya dediğimiz bu bamya sofralarımızda bulunuyor. Bamyamızın fiyatı şu anda 3 bin TL. Bundan 2 ay önce 2 bin 500 TL civarlarındaydı, yükseldi fiyatları. Aslında daha da yükselebilirdi ama ithalin piyasaya girmesi ile fiyatı biraz baskılanmış oldu. Bu da bizi mutlu etti açıkçası. Çünkü ulaşılabilir durumda. Yoksa 4-4 bin 500 TL civarına yükselmesi bekleniyordu" dedi.

Ramazan'ın gözdesi bamya tezgahlarda

"BİR ANDA SATIŞ YÜKSELMESİ OLUNCA İTHAL DE YETİŞEMEZ ENDİŞESİYLE FİYATLAR YUKARI ÇIKABİLİYOR"

Cankı, ithal bamyanın fiyatları baskıladığını söyleyerek, "İthal bamya şu anda bu fiyat artışını baskılamış durumda. İthal bamyanın kilosu da 2 bin 500-2 bin 600 TL civarında satılıyor. Tabii bizim alışkın olduğumuz lezzetimiz Amasya çiçek bamyamız. Vatandaşlarımız da bu tür Ramazan hazırlıklarını Ramazan ayı gelmeden önce tamamlasınlar. Çünkü o zaman bir anda satış yükselmesi olunca ithal de yetişemez endişesiyle fiyatlar yukarı çıkabiliyor. O yüzden Ramazan gelmeden önce sofralarının bu lezzetlerini alsınlar, evlerinde bulundursunlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan'ın gözdesi bamya tezgahlarda
Kaynak: İHA

Ekonomi, Kültür, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rs202020 rs202020:
    3 Bin az 13 bin olmalı esnaf işini bilir... 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:48:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.