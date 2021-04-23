Rektör Prof. Dr. Erhan: Dendias'ın hedefi Yunan iç kamuoyuydu - Son Dakika

Rektör Prof. Dr. Erhan: Dendias'ın hedefi Yunan iç kamuoyuydu

23.04.2021 14:41
Rektör Prof. Dr. Erhan: Dendias'ın hedefi Yunan iç kamuoyuydu, System.String[]

Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çarşamba Buluşmaları' toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretindeki provokatif sözleriyle Yunan iç kamuoyuna mesaj vermek istediğini, hedefinin, Başbakan Miçotakis olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çarşamba Buluşmaları' toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretindeki provokatif sözleriyle Yunan iç kamuoyuna mesaj vermek istediğini, hedefinin, Başbakan Miçotakis olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi'nin 'Çarşamba Buluşmaları' toplantısında bu hafta AB- Türkiye ilişkileri masaya yatırıldı. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı, iktisatçı Prof. Dr. Emre Alkin ile Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez'in katıldığı toplantıda AB-Türkiye ilişkilerinin gündemi ve yakın geleceği ele alındı.

Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ilk kez 1959'da başvurduğunu, 1963'te ortaklık anlaşmasının imzaladığını, 1995'te ise Gümrük Birliği'ni oluşturan antlaşmanın imza altına alındığını hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Türkiye ilk başvuru döneminde işin siyasi tarafıyla ilgilenmedi, daha çok iktisadi baktı. 1990'ların ikinci yarısından itibaren sürecin siyasi boyutu olduğu da anlaşıldı. Zira Türkiye'den Kopenhag Kriterleri'ni yerini getirmesi istendi ve Türkiye 1999'da Türkiye aday üye ilan edildi" dedi.

PROF. DR. ERHAN: FRANSA VE YUNANİSTAN BİRÇOK FASILA BLOKE KOYDU

Tam üyelik müzakerelerinin 2005'te başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Erhan, o tarihten bu yana müzakere edilmesi gereken 33 fasıldan sadece 16'sının açıldığını, sadece birinin geçici olarak kapandığını belirterek, Fransa ve Yunanistan'ın birçok fasıla bloke koyduğunu kaydetti. Açılabilecek sadece 6 fasıl kaldığını ve 5 yıldır bunların da açılmadığını belirten Erhan, "Bir anlamda AB ile ilişkilerde yaprak kımıldamıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin, 1973'te imzalanan Katma Protokol'ün sonucu olarak gündeme geldiğini ve biraz aceleye getirildiğini hatırlatarak, "Türk şirketleri başlangıçta AB standartlarını sağlama konusunda büyük zorluklar çekti. Fakat daha sonra bu adımları yavaş yavaş atıldı ve Türkiye bir ihracat patlaması yaşadı" ifadelerini kullandı.

AB'nin de bu dönemde boş durmayarak Güney Kore, Meksika gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları (STA) yapmaya başladığını belirten Prof. Dr. Erhan, Türkiye'nin bu anlaşmaların müzakerelerine katılamadığına dikkat çekti. Türkiye'nin, AB'nin serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelerle anlaşma yapamadığını da kaydeden Prof. Dr. Erhan, "Bu nedenle Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerle STA yapamadık. Buna karşılık AB, Fas, Tunus, Cezayir'e imtiyazlı ortaklık kapsamında büyük avantajlar sağladı. Bu da Türkiye için dezavantaj doğurdu" dedi.

Gümrük Birliği'nin hizmetler sektörü ve tarımı kapsamadığını da hatırlatan Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'nin bu konuların düzeltilmesi için Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istediğini, ancak AB'nin Ankara'nın haklı taleplerini dikkate almadığını vurguladı.

"DENDİAS YUNAN İÇ KAMUOYUNA MESAJ VERMEK İSTEDİ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'ye yönelik sert sözlerine de değinen Prof. Dr. Erhan, "Yunanistan bu yıl bağımsızlığı getiren 1821 isyanının 200. yılını kutluyor. İçeride milliyetçilik duyguları çok yükselmiş durumda. Başbakan Miçotakis, Almanya'nın baskısıyla istikşafi görüşmeler için Türkiye'yle masaya oturunca içeride zor duruma düşmüştü. İç siyasette onun rakibi olan Dendias, Ankara'da diplomasiye uymayan çıkışıyla iç siyasette kendi seçmenine mesaj vermeyi hedefledi" diye konuştu.

PROF. DR. HAN: DÜNYADA TİCARET BLOKLARI ORTAYA ÇIKTI

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han da Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin başlangıçta önemli avantajlar sağladığını, fakat son dönemde dezavantajlarına dair şikayetlerin yükseldiğini belirtti. Dünyada ticaret bloklarının ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, AB ile ABD arasında transatlantik ticaret anlaşmasının hayata geçmesi durumunda Türkiye'nin zarara uğrayabileceğini ifade etti.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretindeki diplomasi dışı sözlerine de değinen Prof. Dr. Han, "Yunanistan Doğu Akdeniz'deki talepleri için arkasına AB'yi almaya çalışıyor. Dendias'ın hedeflerinden biri de provokasyon yaparak Avrupa ülkelerini peşine takabileceği bir ortam oluşturmaktı" dedi.

PROF. DR. ALKİN: AB, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin ise AB'nin Türkiye'nin dış ticaretinde çok önemli yeri olduğunu belirtti ve "AB'ye ihracatımız 70 milyar doların üzerinde. Almanya ile İtalya'ya dış ticaret açığı veriyoruz ama diğer Avrupa ülkelerinin büyük kısmıyla dış ticaret fazlamız var" ifadelerini kullandı.  Türkiye'nin ithalatının önemli kısmını Avrupa ülkelerinden yaptığını da hatırlatan Prof. Dr. Alkin, "AB Türkiye için önemli bir pazar, biz de onlar için önemli bir pazarız" diye konuştu.

DR. MAHFİ EĞİLMEZ: AB İLE OLAN FARKLAR AZALIYOR

Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Mahfi Eğilmez ise geçmişte Türkiye ile AB arasında ekonomik açıdan büyük farklılıklar bulunduğunu, son yıllarda ise farkların azaldığını belirtti. Dr. Mahfi Eğilmez, bunda Türkiye'nin ekonomik gelişimi kadar AB'ye yeni katılan görece yoksul ülkelerin ortalamaları aşağıya çekmesinin payı olduğunu ifade etti.


Rektör Prof. Dr. Erhan: Dendias'ın hedefi Yunan iç kamuoyuydu
Rektör Prof. Dr. Erhan: Dendias'ın hedefi Yunan iç kamuoyuydu

Avrupa Birliği, Türkiye, Rektör, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rektör Prof. Dr. Erhan: Dendias'ın hedefi Yunan iç kamuoyuydu - Son Dakika


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