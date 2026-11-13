Robot Süpürge Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Üç Farklı Paspas Teknolojisi ve Avantajları - Son Dakika
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Robot Süpürge Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Üç Farklı Paspas Teknolojisi ve Avantajları

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Robot Süpürge Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Üç Farklı Paspas Teknolojisi ve Avantajları
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Robot süpürge satın alırken yalnızca emiş gücü, navigasyon ve engel algılama özelliklerine odaklanmak yeterli mi? Temizlik performansında önemli rol oynayan paspaslama teknolojileri de doğru ürünü seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor. Peki, rulo paspas, titreşimli paspas ve ikili döner paspas sistemleri arasındaki farklar neler? Hangi teknoloji, hangi temizlik ihtiyacına daha uygun?

Robot süpürgeler, gelişen teknolojileriyle ev temizliğini kolaylaştıran önemli yardımcılar arasında yer alıyor. Ancak robot süpürge satın alırken yalnızca yüksek emiş gücüne veya akıllı navigasyon özelliklerine odaklanmak, ihtiyaçlara en uygun modeli seçmek için yeterli olmayabiliyor. Özellikle paspaslama teknolojisi, farklı kir türlerinin temizlenmesinde ve günlük kullanım deneyiminde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Her evin zemin yapısı, temizlik alışkanlıkları ve ihtiyaçları farklılık gösteriyor. Bu nedenle robot süpürgelerde kullanılan paspaslama teknolojileri de farklı çalışma prensipleri ve avantajlar sunuyor. Dünyanın önde gelen robot süpürge markalarından Roborock, Saros 20 serisinde yer verdiği rulo, titreşimli ve ikili döner paspas sistemleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik alternatifler sunuyor.

Rulo paspas teknolojisi: Temizlik sırasında kendini yenileyen sistem

Robot Süpürge Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Üç Farklı Paspas Teknolojisi ve Avantajları

Robot süpürgelerde dikkat çeken yeniliklerden biri olan rulo paspas teknolojisi, özellikle paspasın temizlik sırasında temiz tutulmasına odaklanan çalışma prensibiyle öne çıkıyor.

Roborock Saros 20 Flow modelinde kullanılan SpiraFlow™ 2.0 teknolojisi, rulo paspasın temizlik sırasında sürekli temiz suyla yenilenmesini sağlıyor. Sistemde yer alan 16 basınçlı temiz su çıkışı paspasın temizlenmesine yardımcı olurken, kirli suyun ayrı bir alanda toplanması zemine yeniden yayılmasını azaltıyor.

Dakikada 240 devir ve 15 N'ye kadar paspas basıncıyla çalışan sistem, özellikle mutfak gibi günlük kullanımın yoğun olduğu alanlarda oluşabilen yapışkan lekeler ve kirler için geliştirilmiş bir temizlik yaklaşımı sunuyor.

Ilık suyla paspaslama özelliği ve 36.000 Pa HyperForce® emiş gücü de Saros 20 Flow'un öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Titreşimli paspas teknolojisi: İnatçı lekelere karşı yüksek frekanslı hareket

Robot Süpürge Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Üç Farklı Paspas Teknolojisi ve Avantajları

Robot süpürgelerde kullanılan bir diğer teknoloji ise yüksek frekanslı mekanik hareketlerle zemin temizliğine odaklanan titreşimli paspas sistemleri.

Roborock Saros 20 Sonic modelindeki VibraRise™ 5.0 teknolojisi, dakikada 4.000 titreşim ve 14 N'ye kadar aşağı yönlü paspas basıncıyla çalışıyor.

Bu sistem, paspas yüzeyinin hızlı titreşim hareketleri sayesinde zemindeki inatçı lekelerin temizlenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

36.000 Pa HyperForce® emiş gücüne sahip model, AdaptiLift™ 3.0 teknolojisiyle farklı yüksekliklerdeki eşiklerin aşılmasına yönelik gelişmiş özellikler de sunuyor.

İkili döner paspas teknolojisi: Günlük temizlikte kenar ve köşelere odaklanan çözüm

Robot Süpürge Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Üç Farklı Paspas Teknolojisi ve Avantajları

İkili döner paspas teknolojisi ise iki ayrı paspasın dönme hareketiyle zemin üzerinde mekanik temizlik gerçekleştirmesine dayanıyor.

Roborock Saros 20 modelinde kullanılan sistem, günlük zemin temizliğinde döner paspasların hareketinden yararlanıyor.

Modelin FlexiArm™ teknolojisi, paspasın duvar kenarlarına ve köşelere erişimini destekleyerek özellikle kenar temizliğine önem veren kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

Saros 20, 36.000 Pa HyperForce® emiş gücü ve AdaptiLift™ 3.0 teknolojisiyle farklı zemin yükseklikleri arasında geçişi de destekliyor.

Peki, hangi paspas teknolojisi tercih edilmeli?

Robot süpürge satın alırken en doğru tercih, evin zemin yapısı ve günlük temizlik alışkanlıkları dikkate alınarak yapılmalı.

Temizlik sırasında paspasın sürekli temiz suyla yenilenmesine ve kirli suyun ayrıştırılmasına önem veren kullanıcılar için rulo paspas teknolojisi dikkat çekici bir seçenek oluşturuyor.

Yüksek frekanslı titreşimlerle lekelerin temizlenmesine odaklanan bir sistem arayanlar titreşimli paspas teknolojisini değerlendirebilirken, döner hareketle günlük zemin temizliği ve kenar temizliğine öncelik verenler ikili döner paspas sistemlerini tercih edebilir.

Roborock'un Saros 20 Flow, Saros 20 Sonic ve Saros 20 modelleri, farklı paspaslama teknolojileriyle tüketicilere kendi ihtiyaçlarına uygun temizlik çözümünü seçme imkanı sunuyor.

TeknolojiRoborockSon Dakika

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